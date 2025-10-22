Горски плодове, които можете да засадите през есента за изобилна реколта през пролетта

Ако искате да създадете красива пролетна градина, която е нещо повече от просто външен вид, не можете да сбъркате с горски плодове. Те изглеждат красиви и ще донесат изобилна реколта във вашия двор . Но въпросът е кога трябва да започнете да засаждате горски плодове в градината си за изобилна пролетна реколта? Когато ги засаждате през есента, това по същество подготвя почвата за изобилна реколта от плодове през пролетта. Върховите части на многогодишните растения може да изглеждат доста мъртви през това време, но корените им остават активни под земята. Това позволява на растенията да се установят добре преди да настъпят летните горещини.

Освен това, засаждането през есента спестява на растенията изразходване на твърде много енергия за растеж на листа и плодове. Боровинките, ягодите, цариградското грозде и бъзът се представят много добре, когато са засадени през есента. А още по-хубавото е, че горските плодове са много лесни за отглеждане. Освен това, те са многогодишни растения - засадете ги веднъж и те ще ви се отплатят с вкусните си плодове години наред. Дори не ви е необходим наистина голям двор, за да отглеждате горски плодове; много видове горски плодове са компактни, дори растат добре в контейнери.

Цариградско грозде

Цариградското грозде (Ribes spp.) е сравнително лесно за отглеждане, ако просто му обърнете малко внимание. Можете да го засадите или през есента, или в началото на пролетта, но е по-добре да го направите през есента, за да му дадете достатъчно време да се установи и да получи много тръпчиви плодове, идеални за печене, приготвяне на конфитюри или консумация в прясно състояние.

Бъз

Бъзът (Sambucus canadensis) прави много повече от това просто да изглежда красив. Той осигурява хладна сянка, спомага за подобряване на структурата на почвата и привлича дивата природа с плодовете си. И да не говорим, че както плодовете, така и цветовете му могат да се използват в кухнята.

Стремете се към леко алкално pH между 6,8 и 7,2. Ако почвата ви е твърде киселинна, можете да добавите малко вар, за да я балансирате.

Боровинки

Сред плодовете, боровинките (Vaccinium spp.) се издигат начело, що се отнася до ползите за здравето. Затова не е изненадващо, че все повече градинари ги добавят към списъка си с растения, които искат да отглеждат в задните си дворове.

Засаждайте ги на пълно слънце и в добре дренирана, киселинна почва. Ако pH на почвата е над 5,5, тя не е достатъчно киселинна за боровинките и може да се наложи да добавите сфагнумов торф или сяра, за да понижите pH.

Касис

Може да нямат думата „бери“ в името си, но тези растения от рода Ribes наистина дават гроздове от полупрозрачни червени или черни плодове. Те са чудесни прясно откъснати от растението или можете да ги изсушите и да ги използвате в сладка или десерти.

Едно от хубавите неща при отглеждането на френско грозде е, че няма много проблеми с вредители или болести. Въпреки това, гъбични проблеми като брашнеста мана все още могат да засегнат растенията и да намалят добивите.