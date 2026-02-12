Храсти, които трябва да подрежете преди края на зимата

Когато термометърът падне и навън е прохладно, е лесно да оставите работата в двора на последно място в списъка. Справянето с къпините, особено, не изглежда като забавна задача, докато треперите навън. Но макар да е изкушаващо да изчакате до пролетта, за да грабнете тези дървета и да се гмурнете в тези гъсталаци, за есенноплодните храсти, резитбата, докато растението все още е в латентно състояние, е най-добрият начин да се осигури по-добър цъфтеж по-късно през сезона. По-конкретно, храстите с едноплодни плодове – отнасящи се до сортове, които дават плодове през първата година от растежа на тръстиката – се възползват от зимната резитба.

Есенноплодните плодове обхващат цяло разнообразие от растения. Храсти, включително малини с еднолистни листа (Rubus idaeus) като „Heritage“, „Double Gold“ и „Anne“, както и къпини с еднолистни листа като „Prime-Jim“ (Rubus x „APF-12“), „Prime-Ark Traveler“ (Rubus „APF-190T“) и „Bushel and Berry Baby Cakes“ (Rubus „APF-236T“), всички се радват на добро зимно окапване на листата.

Други горски плодове, като черния бъз (Sambucus nigra), който узрява от края на септември до октомври, също трябва да се подрязват по време на зимния покой, макар и по малко по-различен начин от малините или къпините. Като цяло, премахването на ненужния растеж от тези растения ще им помогне да останат здрави и процъфтяващи през цялата вегетационна година.

Защо трябва да подрязвате през зимата

Има няколко причини за подрязване на тези храсти по време на зимен покой . Първата е енергийната ефективност; през зимните месеци тези растения съхраняват енергия, докато чакат студът да отмине. След като времето се затопли, те разпределят енергията си към клони и пъпки. Когато не се подрязват, част от тази енергия се губи за слаба или умираща дървесина. Ако подрязвате, докато храстът е в покой, вие гарантирате, че енергията не се насочва неправилно, а вместо това се насочва към нов, здравословен растеж. Също така е по-малко стресиращо за растението да се подрязва по време на покой.

Втората причина за резитбата през зимата е смекчаването на евентуални болести или вредители по самото растение. Старите, изсъхнали клони са зимуващи убежища за вредители и гъбични спори, а премахването им преди затоплянето на времето прекъсва жизнения цикъл на нежеланите натрапници, преди те неизбежно да засегнат новия растеж.

И накрая, резитбата преди края на зимата подпомага цикъла на плододаване на едногодишните растения. Храстите, които дават есенни плодове, дават най-добра реколта на своите клони през първата година. Поради това е най-добре да отрежете всички по-стари пъпки, за да не се появят плодове преждевременно през лятото. Летните плодове забавят есенната реколта и я правят по-малко изобилна. За оптимална реколта от плодове е най-добре да проредите тези по-стари пъпки и да освободите място за едногодишните пъпки.

Как да подрязвате храстите си с есенни плодове

Подрязването може да е малко плашещо, но стига да избягвате големи грешки при резитбата , не е нужно да се усеща като хирургическа намеса. При малините и къпините отстранете по-старите или болни пръчки, като идентифицирате всички сиви или лющещи се части, като обърнете внимание и на всички стари гроздове от миналогодишните плодове. Отрежете тези стари издънки до нивото на земята и отстранете поне първите 15 сантиметра от едногодишните пъпки, ако са високи около 90 сантиметра . Тъй като на този етап трябва да се оставят само по-тънки едногодишни пъпки, растението може да се възползва от временни опорни конструкции в географски места, засегнати от зимните ветрове. В противен случай храстът трябва да бъде отрязан до нивото на земята изцяло.

При бъза можете да подрязвате растения, които са по-стари от 2 години, но е най-добре да не подрязвате силно тези храсти до четвъртата или петата им година. Вместо това, подрежете ги във форма, която е най-подходяща за вашата градина. След като узреят достатъчно обаче, отрежете 3-годишни или по-стари пръчки, за да насърчите здравословния растеж на нови, по-плодородни пръчки.