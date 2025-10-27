Инвазивни вредители по вашия чемшир, които могат да скапят градината ви

Дърветата и храстите от чемшир (Buxus) са известни заради своята гъвкавост като акцентни растения и топиари, и може би дори повече заради функционалността си като живи плетове и бордюри. Можете да намерите много идеи за озеленяване с чемширови растения за уединение в задния двор . С над 90 вида и 260 сорта в различни форми и размери, чемширите предлагат на градинарите много възможности за отглеждане. Недостатъкът е, че няколко вредителя просто обожават тези растения; те включват чемшировия листопад, чемшировите псилиди, чемшировите акари и най-скоро инвазивния чемширов молец (Cydalima perspectalis). Значително, бързо разпространяващо се нападение е съобщено през 2025 г. в Синсинати.

4 естествени начина да се справите с чемшировия молец и да спасите храстите

Щетите нанася ларвният стадий на гъсеница, който може да бъде опустошителен, тъй като агресивно дъвче листата чак до средната жилка. Те дори дъвчат кората и опасват стъблата. Опасан и без листа, чемширът може да умре. Молците чемширови се хранят от ранна пролет до септември, така че поколения от тях могат да се застъпват и да причинят огромни щети. Изпражненията на чемшировите молци, които приличат на дървени стърготини, ципи и покафенели листа, са ранни признаци на нападение. Разбира се, самите гъсеници ще обявят присъствието си с лимоненозеления си цвят, придружен от черни ивици, бели петна, власинки и черна глава с лъскав вид.

Чемшировите молци и чемшировите листоминиращи червеи причиняват значителни щети

Този риск от значителни щети може да се разпространи на разстояние от три до шест мили годишно. Ето защо всеки градинар трябва да знае как да спре чемшировия молец в неговия път . При малко или ранно нападение можете да опитате да берете гъсениците на ръка от дърветата. За по-сериозни нападения ще ви е необходима химическа намеса, като например градинарски масла или инсектицидни сапуни. Голямо разнообразие от пестициди ще убият гъсениците. Важно е обаче да не се опитвате да прилагате превантивно пестициди.

Прилагайте пестициди само когато сте идентифицирали нападение и когато прилагате, не забравяйте да се насочите към вредителите в млад стадий на гъсеница. Прочетете и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукт за борба с вредителите, който използвате. При най-сериозните нападения може да се наложи да използвате техника „рязане и пръскане“, при която подрязвате обезлистените участъци, когато чемширите ви са в латентно състояние.

Чемшировият листоминиращ вредител (Monarthropalpusi flavus) е друг често срещан вредител, който може сериозно да увреди чемшира ви. Макар че възрастният листоминиращ вредител е муха, наподобяваща комар, както какавидният, така и ларвният стадий нанасят щети и го правят по особено коварен начин. Около май какавидният стадий пробива мехур между горния и долния листен слой, от който излизат възрастните и снасят яйца от долната страна на листата. След това излюпващите се ларви поддържат растежа си, като продължават да се хранят с листата през цялото лято.

Ако видите мехурчести, подути, обезцветени листа, които понякога окапват от дървото, потърсете признаци на нападение от листни миньорки. Те се разпознават най-добре в стадия на какавида, в който изглеждат тъмножълти, оранжеви или белезникави. Контролирайте възрастните чемширови листни миньорки с контактни инсектициди, съдържащи бифентрин, карбарил, цифлутрин или малатион през краткия период, през който се появяват възрастните, или използвайте системен инсектицид имидаклоприд за контрол на ларвите.

Внимавайте за труднозабележими чемширови акари и псилиди

Чемшировите акари (Eurytetranychus buxi), вид паяжинообразен акар, са мънички – едва видими с невъоръжено око. За разлика от другите паяжинообразни акари, те се хранят както от горната, така и от долната част на листата. Ако забележите бели линии, които приличат на драскотини по листата – особено по новите листа – може да виждате щети от чемширови акари, тъй като те се хранят в линия през пролетта. Възможно е обаче да не видите тези линии до по-късно през сезона. Тези вредители имат кратък жизнен цикъл и могат да произвеждат повече от осем поколения годишно. Щетите до голяма степен се ограничават до обезцветяване на листата, но чемшировите акари могат да се третират два пъти през пролетта с инсектициден сапун, градинарско масло или продукти, обозначени като акарици.

Чемшировите чемширови клонки (Psylla buxi) се считат за по-малко разрушителни. Тези дребни вредители по чемшира нападат особено видовете Buxus sempervirens, въпреки че всеки чемшир може да ги приеме. Те увреждат листата и пъпките на чемшира, като пробиват и изсмукват сок от тях. Образуването на чашки по листата е основният признак за повреда и в чашките може да видите восъчни нишки и секрети, произвеждани от вредителите, както и самите чемширови клонки под формата на светлозелени нимфи, които могат да показват и тъмни петна.

Тъй като е малко вероятно повредата да повлияе на цялостното здраве на чемшира, малките нападения не изискват лечение. Можете да подрежете повредените върхове на клоните, а през пролетта да използвате масло от нийм, инсектициден сапун или градинарско масло, когато се появят нови растения. При тежки нападения могат да се прилагат пестициди.