Издръжливи стайни растения, които не понасят студено зимно течение

Стайните растения могат да бъдат източник на радост в студените периоди на зимата, когато често прекарваме повече време сгушени на закрито. Докато променяме рутината си за грижи , за да им осигурим комфорт през зимата, студените течения често са проблем. Много стайни растения трябва да бъдат преместени далеч от прозорците, през които тече, за да бъдат пощадени от стресиращи температурни промени и да останат в зоната си на комфорт.

Как правилно да се грижите за бамбуковата палма през зимата

Но не всички растения са против случаен студен вятър. От различни видове кактуси до растения ZZ, цъфтящи циклами и дори овощни дървета, много от тях могат да понасят случайни ниски температури на закрито.

Как да отглеждаме и да се грижим за растения от алое вера на открито

Въпреки че тези растения са по-устойчиви на студ от други, те все пак не бива да се отглеждат в помещения, където температурата пада под 13 градуса по Целзий. Най-безопасният подход е да държите термометър близо до растенията, които се намират на места с течение, за да сте сигурни, че не са изложени на риск. Дори и да си донесете у дома студоустойчиво растение през зимата, все пак ще трябва да обърнете по-внимателно внимание на други аспекти от грижата за него. В зависимост от нуждите на всяко растение, може да се наложи да добавите влажност с овлажнител или тава с камъчета. По-важно ще бъде да се уверите, че получава достатъчно светлина и не прекалено много вода. И все пак, наличието на издръжливо растение, което може да издържи на течение, ще ви даде едно нещо по-малко, за което да се тревожите, докато се грижите за зелените си приятели през студените месеци.

Нефритено растение

Още: Трик, с който коледната звезда ще цъфти и след празниците

Нефритеното растение (Crassula ovata) е лесно за отглеждане стайно растение, което може да издържи на ниски температури и ги предпочита, когато температурата спадне през ветровити зимни вечери. Може да расте дори при температури до 45 градуса по Фаренхайт. Ако държите средата му тъмна през нощта, този сукулент с лъскави листа и дървовиден вид може дори да цъфти на закрито. Въпреки поносимостта си към по-ниски температури, нефритените растения се нуждаят от достатъчно светлина, за да образуват червения ръб около листата си: четири часа пряка или дванадесет часа непряка слънчева светлина би трябвало да са достатъчни.

Как да активирате красулата, за да привлечете пари

Змийско растение

Добре познатата устойчивост на змийовидните растения (Dracaena trifasciata) може да им помогне да оцелеят през зимата с течение, тъй като те могат да понасят кратки периоди от 10 градуса по Целзий. Това популярно стайно растение със заострени зелени или пъстри листа често живее много дълго на закрито. Въпреки че листата могат да процъфтяват при лек хлад, те могат да получат изгаряне, ако бъдат поставени на пряка слънчева светлина твърде дълго. Лесно е да поддържате змийовидните растения здрави през цялата зима, ако се уверите, че избягвате прекомерно поливане и не използвате твърде много тор.

Паяково растение

Още: Как да подгответе вашите жасминови растения за зимата

Всяка колекция от издръжливи стайни растения не би била пълна без паякообразно растение (Chlorophytum comosum), което е известно с устойчивостта си на редица вътрешни условия. Въпреки че идеалната стайна температура за тези стайни растения е между 10 и 22 градуса по Целзий, паякообразните растения могат да търпят известни колебания и би трябвало да виреят, стига температурата в дома ви да е над 4 градуса. Зелените или белите раирани листа на това многогодишно растение често се виждат да се разпръскват от висяща кошница.