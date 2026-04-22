Използвайте повторно стари саксии за разсадници с този трик

Току-що намерихте чифт високи, величествени саксии, които ще изглеждат перфектно, преливащи от цветя и зеленина на верандата ви. Но уау, тези неща ще изискват много пръст, за да се запълнят! Преди да отидете до градинския център за още пръст, съберете запасите си от саксии за разсадник - дори опитните градинари се затрудняват да ги предпазят от боклука.

Големи или малки, един или повече от тези трудни за рециклиране контейнери могат да се превърнат в екологичен, безплатен пълнител за обемни саксии. Ако имате голяма саксия за разсадник с малко по-малка обиколка и около половината от дълбочината на вашата декоративна саксия, обърнете я и я плъзнете вътре в красивата саксия. Останалото пространство вече е всичко, което трябва да запълните с пръст. Този трик е особено удобен за саксии за разсадник, които са повредени и вече не могат да се използват повторно за засаждане.

Саксията за разсад ще има дренажни отвори в основата си и като цяло вероятно няма да позволят на твърде много рохкава почва да пропадне и да се разхищава. Все пак, ако това ви притеснява, сключете лесна полица за застраховка на почвата, като покриете саксията със слой плат. Това е и умен начин да използвате повторно стари дрехи в градината .

Особено високите саксии ще станат тежки отгоре с много празно пространство в основата си. Преди да добавите саксията за разсад и почвата, поставете нещо тежко на дъното на основната саксия, като павета, камъни или дебел слой пясък. Все пак може да пропуснете тази стъпка, ако основата на саксията е със същата ширина като (или по-широка) от отвора ѝ.

Малките саксии също могат да участват в пълненето на саксии

Този трик е чудесен, ако имате голяма саксия за разсадник с идеален размер, но повечето от нас имат по-малки, както и онези многоклетъчни тави, които рядко остават достатъчно непокътнати за повторна употреба. Не се притеснявайте, защото буквално купчина от тях, хвърлени в саксия, ще свърши работа. Разбира се, това оставя много повече кътчета и пукнатини, през които да пропадне почвата. Ще спестите малко почва, като поставите всяка саксия в саксията с основата нагоре. Още по-добре, слой износени дрехи или част от стар чаршаф върху саксиите за разсадник ще допринесе много за запазването на ценната почва, като същевременно буквално ви позволява да хвърлите купчина използвани саксии в саксията си.

Винаги има вероятност мръсните саксии да са източник на болести, пренасяни от почвата. Методът с купчини саксии представлява по-голям риск за растенията, които ще растат над тях, тъй като има по-голяма потенциална повърхност, която може да бъде покрита със стара пръст. Ако искате да намалите този риск, следвайте тези стъпки, за да почистите и стерилизирате саксиите. Изчеткайте колкото е възможно повече рохкава пръст и първо изкъпете саксиите в сапунена вода. След изплакване, оставете саксиите да се накиснат за около 10 минути в смес от 1 част белина към 9 части вода. Изплакнете ги добре, преди да ги поставите в саксията.