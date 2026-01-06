Грешката на градинарите: Кои растения НЕ трябва да се подрязват през януари

Зимната резитба може да доведе до болести и смърт на растенията. Градинар обясни кои дървета и храсти не трябва да се резитба през януари и защо това е пагубно за тях.

Липсата на работа в градината през зимата не означава, че е време да вземете ножиците. Британският градинар Саймън Ийд предупреждава, че избързването с резитбата може сериозно да увреди растенията и да съсипе реколтата през предстоящия сезон. Експертът обяснява кои култури категорично не бива да подрязвате през януари и какви рискове ги очакват при евентуална резитба. Това съобщава изданието „Експрес“.

Растенията, които не трябва да се подрязват през януари

Ейд отбелязва, че в този момент е уместно да се подмладяват само ябълковите и крушовите дървета. Но за всички останали овошки като сливи, череши, праскови зимната резитба е опасна. Според него работата с такива култури при слана увеличава риска от инфекция с бактериоза и болестта "сребърен лист". Тези инфекции могат не само да забавят растежа, но и напълно да унищожат дървото. Най-доброто време за формиране на короната на каменните дървета е средата на лятото, когато е топло и сухо.

Декоративните върби и дрян също не трябва да се подрязват през януари. Въпреки че често се подрязват в обществените паркове през зимата, Ейд подчертава, че ранното подрязване отслабва растението и му пречи да се възстанови правилно. Подобен риск важи и за повечето вечнозелени храсти. Те нямат енергийните резерви на широколистните дървета, така че подрязването през студения сезон може да ги лиши от сили за пролетния сезон. Младите издънки, дори и да се появят по време на размразяването, ще загинат от късните слани.

Изключение прави махонията. Ако вече е цъфнала и изглежда занемарена, можете да я подрежете сега, за да насърчите пъпките през следващата година. Добра идея е също да избягвате резитбата на розите: повечето от тях образуват цветове върху издънките от миналия сезон, така че прекомерната зимна резитба ще остави градината без цъфтеж.

Отделна категория са средиземноморските билки: розмарин, мащерка, лавандула. Въпреки че изглеждат зле през януари, експертът настоява: всяко резитба през студения период може да доведе до измръзване на дървесината и смърт на растението през пролетта.

