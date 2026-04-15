Как да използвате оцет, за да държите къртиците далеч от градината

За разлика от полевките, земните къртици могат да бъдат полезни за вашата градина, като се хранят с ларви и други подземни насекоми. Твърде много от тези гризачи обаче могат да се превърнат в истински проблем. Техните сложни подземни тунели могат да унищожат кореновите системи на растенията, причинявайки смъртта на растителността и тревата и оставяйки кафяви петна по моравата.

Нещо повече, те дори оставят пътеки, по които полевки и други гризачи да се движат. Предвид всички тези потенциални проблеми, има смисъл да ги премахнете. За щастие, има лесно решение, което вероятно се намира в кухненския ви шкаф: оцет.

Как да използвате разтвор с оцет

Използването на разтвор с оцет може да насърчи земните къртици да се преместят от двора ви. Направете разтвора, като смесите една чаша бял оцет с три чаши вода в бутилка със спрей. „Напръскайте го навсякъде, където видите следи от къртици и във всички дупки, които можете да намерите“, казва Джеф Шумахер, експерт по борба с вредителите и собственик на All-Safe Pest & Termite. „Неприятната миризма ще откаже къртиците, като в крайна сметка ще ги насърчи да се преместят в друга зона.“

Това обаче е временно решение. „Този разтвор с оцет трябва да се прилага на всеки няколко дни и е по-малко ефективен при влажна почва и дъждовни дни“, казва той. Сухата почва ще абсорбира оцета по-ефективно, така че е най-добре да се използва през лятото. „И бъдете внимателни около чувствителни растения - не пръскайте разтвора с оцет директно върху градинските растения или корените им.“

Защо отблъсква къртиците

Оцетът е безопасен около деца и домашни любимци, което го прави безобиден вариант. Освен това, той няма да навреди на къртиците. „Къртиците не харесват киселинната и неприятна миризма или вкус, но това няма да ги убие“, казва Шумахер. „Просто ги мотивира да се преместят в друга зона.“

Други методи

Улавянето на къртици може да реши проблема трайно, казва Никол Карпентър, президент на Black Pest Prevention. Можете да използвате живи капани, за да хванете и освободите къртиците на друго място, съгласно местните разпоредби за дивата природа във вашия район.

За улавяне на къртици трябва да закупите капани за къртици, да идентифицирате активните тунели и да настроите капана правилно. „Най-сложната част от метода за улавяне с капани е правилното поставяне, но ако се направи прецизно, ефективността е гарантирана“, казва тя.

Има и други начини да се отървете от къртици. Карпентър препоръчва да опитате вибриращи препарати. „Купете си слънчеви колчета за къртици или ултразвукови репеленти и ги поставете равномерно в двора си“, казва тя. Други хуманни методи включват рициново масло, репелентни растения като нарциси и физически бариери.

