Как да наторите хортензии преди разгара на пролетта за по-големи и по-богати цъфтежи

Със своите ефектни цветове, хортензиите са едни от най- популярните цъфтящи храсти. С толкова много разновидности, със сигурност ще има хортензия, която ще ви допадне. Правилното торене е ключов компонент за цъфтежа, а времето е от решаващо значение. Научете повече за торенето на всички видове хортензии за по-големи цветове.

Не подрязвайте хортензии, преди да направите тази важна проверка

Защо ранното торене е важно за хортензиите

Хортензиите се подготвят за пролетен и летен цъфтеж, като поставят цветни пъпки от предходната година в края на лятото или началото на есента. След дълъг период на ниски температури, храстите са готови за хранителен тласък, за да произведат цветове. Правилното ранно торене ще осигури на кореновата система храната, от която се нуждае, за да поддържа обилен цъфтеж. Торовата смес не трябва да е прекалено богата на азот, в противен случай ще получите много листа, но по-малко цветове. Най-доброто време за торене на хортензиите е в началото на пролетния им цикъл на растеж.

Още: Кога да торите хортензии за най-добри цъфтежи

Кога да торите хортензии преди пролетта

Най-надеждният ориентир за това кога да торите хортензиите е температурата на почвата. След като почвата постоянно достигне от 10 до 12 градуса по Целзий, е безопасно да започнете пролетното торене. В зависимост от вашата градинска зона, това може да варира от края на февруари до май. Трябва също да погледнете пъпките на вашата хортензия. Изчакайте, докато пъпките са плътни, но все още не са напълно отворени, преди да добавите хранителни вещества. Твърде ранното торене, когато почвата е студена, може да причини ранен растеж, който ще бъде повреден от късни слани. Изчакването, докато температурите на почвата и въздуха станат твърде топли за торене, води до прекомерно разлистване за сметка на цъфтежа и може да изгори корените.

Познайте вашия вид хортензия

Има два основни вида хортензии: тези, които цъфтят върху издънки от миналата година (стари издънки), и тези, които цъфтят върху издънки от текущия сезон (нови издънки). Видовете хортензии със стара дървесина включват Oakloaf, Climbing, Mountain и Bigleaf, които обикновено цъфтят в началото на лятото. Торенето трябва да се извършва в началото на пролетта, когато температурата на почвата е стабилна около 10 градуса по Целзий, за да се подпомогне растежът. Избягвайте прекомерното торене, което може да намали цъфтежа.

Още: Лилавите хортензии имат красиво тайно значение, когато са засадени в градината ви

Сортове като хортензии тип „метлица“ и „гладка“, които цъфтят върху нови издънки, цъфтят по-късно. Тези храсти също трябва да се торят, след като се появят нови издънки, но могат да се справят с по-високи нива на хранителни вещества, за да увеличат размера на цъфтежа. Съществуват и нови дървесни сортове като „безкрайно лято“, които могат да произведат втори цъфтеж в края на лятото. Те се възползват от допълнително, леко торене в средата на лятото (началото на юли), за да се насърчи повторният цъфтеж.

Най-красивите сортове студоустойчиви хортензии

Най-добрите торове за по-големи цъфтежи

Следвайте Хипократовата клетва на лекаря „първо не вреди“, когато торите хортензии. Използването на бавно освобождаващ се, балансиран тор (10-10-10 NPK) ще намали риска от случайно пренаторяване и увреждане на вашия храст. По-малкото е повече, когато става въпрос за успешно добавяне на търговски торове около хортензиите. Използването на формула, която съдържа прекомерно количество азот (често срещан в торовете за тревни площи), ще ви даде много листа, но по-малко цветове. Четете етикетите и избирайте продукти, формулирани за цъфтящи храсти.

Ако вашите хортензии са засадени в богата на хранителни вещества, плодородна почва, може да не е необходимо да добавяте гранулиран или течен тор. Можете да постигнете повече и по-големи цветове с органичен компост или добре угнил оборски тор. Използването на компоста за мулчиране около основата на растението повишава плодородието на почвата и задържа влагата, необходима за силно растящите хортензии.

Още: Само през февруари: Какво трябва да добавите към почвата, за да промените цвета на хортензиите?

Как правилно да торим хортензии

Хортензиите се нуждаят от много по-малко тор, отколкото си мислите. Нанесете само 1 супена лъжица гранулиран тор на 30 см височина на храста. За големи, широки храсти ще ви трябват около 60 мл гранулиран тор за растения. Полейте храста добре, преди да нанесете тор. Дръжте тора далеч от централния ствол и го поръсете по земята около линията за капково поливане или най-външните клони. Полейте храста отново, за да разпределите торовете за растенията и да предотвратите изгарянето им.

Гранулите с бавно освобождаване са най-добрият избор за хортензии, защото се разграждат бавно и се хранят в продължение на няколко месеца. Течните торове могат да се използват за бързо подхранване, но се отмиват бързо, оставяйки растенията без хранителните вещества, от които се нуждаят за дългия период на цъфтеж.