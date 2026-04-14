Самоопрашващи се овощни дървета, които сами дават изобилна реколта

Когато избирате плодно дърво за вашия двор, едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид, е дали дървото е самоопрашващо се или кръстосано опрашващо. Кръстосано опрашващите се дървета се нуждаят от съседно плодно дърво, за да дадат плодове. Ако нямате място в двора си за две дървета или не искате да удвоявате видовете, помислете за избор на самоопрашващи се сортове.

Тези дървета могат да дават плодове, без да се нуждаят от цветен прашец от друго дърво от същия вид, което ги прави идеални за начинаещи градинари и малки пространства . Самоопрашващите се дървета изискват минимална поддръжка и се предлагат в различни вкусови профили, от сладки до цитрусови. По-долу, производителите на овощни дървета споделят любимите си самоопрашващи се овощни дървета, които да отглеждат в градината.

Черничево дърво

Черничевите дървета са широколистни дървета или храсти, известни с изобилното си производство на плодове и ниските си изисквания за поддръжка. „Черничките са като къпини на дърво, но без семена или тръни“, казва Дейвид Фрийд, съсобственик на Elmore Roots. Тези дървета виреят на пълно слънце, но могат да растат добре и на частична сянка. Листата им са тъмнозелени през лятото, а през есента стават жълти или лимоненозелени. Можете да се насладите на плодовете, прясно откъснати от дървото, или да ги използвате сушени, в конфитюри или сосове.

Слива

Сливовите дървета са способни на самоопрашване, но дават по-добри плодове, когато наблизо се засади втори сорт за опрашване, казва Йентес. Като широколистни дървета, те губят листата си всяка година. Плодовете са вкусни, когато се консумират пресни, а също така могат да се сушат или консервират за по-късна употреба. През пролетта сливовите дървета дават ефектни бели цветове, последвани от плодове с лилав оттенък.

Цитрусови дървета

Лимоните, лаймите и грейпфрутът са примери за самофертилни цитрусови сортове. Тези субтропични дървета са известни с лъскавите си листа, ароматните си цветове и вкусните си плодове, което ги прави чудесно допълнение към градините в по-топъл климат. В по-студените райони, джуджетата, като лимона Майер, могат да се отглеждат в контейнери на закрито или на терасата през топлите месеци.

Смокинови дървета

Смокиновото дърво е широколистно дърво, принадлежащо към семейство Черници. Известно е със сладките си, меки плодове с форма на круша. Кората му е гладка и сива, а листата му са големи, дланевидни, създаващи широка, ниска корона.