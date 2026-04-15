Как да отглеждаме и да се грижим за парично дърво

Не ви е нужен късмет, само ярка, непряка светлина и висока влажност, за да отгледате стайно растение парично дърво.

Продължете да сплитате гъвкавите млади стъбла на растението, докато расте, за да запазите външния му вид.

Недостатъчните условия за отглеждане могат да причинят проблеми, но те обикновено лесно се коригират.

Паричното дърво ( Pachira aquatica ) е листно стайно растение, обикновено съставено от три до пет растения, сплетени заедно, за да образуват едно. Блестящата зелена листа на върха на растението се състои от дланевидно сложни листа, обикновено с пет тесни листенца. Твърди се, че растението носи късмет и просперитет.

Как да накарате паричното си дърво да цъфти

Паричното дърво е стайна форма на тропическо дърво, което расте до 18 метра в дивата природа. Произхождащо от Централна и Южна Америка, дървото цъфти с красиви, едри жълти цветове и дава ядливи кафяви ядки. Оттук и общите имена на дървото са малабарски кестен, гвиански кестен, саба орех и френски фъстък.

В дивата природа стволовете не се сплитат. Като стайно растение, младите, незрели стъбла на растението са достатъчно гъвкави, за да могат да сплетят три до пет растения заедно. Тези млади стъбла се държат на място с връв, докато узреят и вдървеснеят. Плетенето се извършва от разсадници, но има и несплетени форми на стайното растение, както и сплетени и несплетени форми на бонсай.

Обикновено стайните растения са високи само няколко фута, но растат бързо, независимо дали на закрито или на открито, до 60 сантиметра годишно и могат да пораснат до 1,8 метра. На закрито растението парично дърво не цъфти и не дава ядки. Известно е със своята символика в азиатските култури. Твърди се, че растението носи късмет , финансов успех и просперитет. Също така се казва, че носи положителна енергия или „чи“ във Фън Шуй. Това е идеалният подарък за хора, които започват бизнес, купуват нови домове и празнуват нова година.

Грижа за паричното дърво

Отглеждано подобно на други тропически листни растения , паричното дърво се нуждае от ярка, индиректна светлина и висока влажност. Трябва да бъде в саксия с дренажни отвори и рохкава, добре аерирана почвена смес. Не е необходимо да се полива често; поливайте, когато горните 5 см са сухи. Най-добре е да увеличите влажността колкото е възможно повече, тъй като къщите често са сухи вътре.

Торете с течен тор за стайни растения през лятото. Докато расте, ако искате да запазите сплетения вид, трябва да сплетете новите стъбла и да ги задържите на място с връв, докато те вдървенеят и сплетката се задържи. Единствената резитба, от която ще се нуждае, е да се премахнат стари или болни листа.

Светлина

Това растение обича ярка, индиректна светлина. Директната слънчева светлина може да изгори листата, затова го поставете близо до прозорец, за да получава филтрирана слънчева светлина.

Почва

Дайте на паричното растение добре дренирана, глинеста смес за саксии, която е неутрална до киселинна. Можете да използвате специална смес за кактуси или сукуленти.

Вода

Поливайте, когато горните 5 см почва изсъхнат. Уверете се, че излишната вода се оттича от съда.

Температура и влажност

Това растение предпочита топли температури, около 21 градуса, и поне 50% влажност. Особено през зимата може да се наложи да увеличите влажността в къщата , като поставите саксията върху поднос с камъчета във вода или като напръскате растението с вода.

Тор

Торете с тор за стайни растения с листна основа по време на вегетационния период. Изберете балансиран тор или тор с бавно освобождаване, за да не се налага да го прилагате толкова редовно.

Подрязване

Паричното дърво ще се нуждае от резитба само за премахване на мъртви или болни листа. Въпреки това, докато растението расте, то ще трябва да продължи да се сплита, за да запази външния си вид. Дръжте плитката вързана с връв, докато стъблото се вдървени, за да остане на мястото си.