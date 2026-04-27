Как да отглеждате грах от семена в градината си

Засадете семена четири до шест седмици преди последната слана във вашия район, когато почвата е обработваема и температурата е поне 10 градуса Това обикновено е между средата на февруари и началото на април. В някои климатични условия грахът може да се засади и шест до осем седмици преди първата слана за втора реколта.

За да ускорите покълването, накиснете семената от грах във вода за една нощ.

Засадете семената на дълбочина 2,5 см в почвата, на разстояние 5 см едно от друго. Редовете трябва да са на разстояние 18 см един от друг.

Още: Как да засадите и отглеждате грах за богата и вкусна реколта

За постоянно снабдяване с пресен грах през целия сезон, той може да се засажда последователно на всеки две до три седмици.

Поливайте, за да поддържате почвата влажна, докато се появят разсад. Това може да отнеме около седем до десет дни.

Разреждането не би трябвало да е необходимо, ако е на правилно разстояние при засаждане.

Осигурете опора за изкачване на лозите.

Още: Сеитба на грах през март: какво трябва да знаем

Грахът не обича да се нарушават корените му, така че пресаждането не е идеално. Ако искате да го засадите на закрито, използвайте биоразградими саксии, които могат да се засадят директно в почвата.

Можете ли да отглеждате грах на закрито?

Грахът се отглежда на закрито по същия начин, както се отглежда на открито. Просто ще искате да изберете джуджест или компактен сорт, който расте добре в контейнери. Търсете „Tom Thumb“ или „Sugar Ann“.

Кога да се бере грах

Още: Грешка при варене на грах от фризера: защо се разкашква и как да го спасим

Беритбата на грах на всеки няколко дни насърчава растежа на повече зърна, така че колкото повече използвате, толкова повече ще получите. Грахът е готов за бране около 60 до 70 дни след засаждането. След като цъфти, шушулките ще бъдат готови след около три седмици. Беритбата на всеки вид грах е различна, защото някои се отглеждат заради зърната си, а други заради шушулките си. Ето как да разберете кога грахът ви е готов за прибиране:

Как да отглеждате грах на закрито за процъфтяваща реколта през цялата година

Градински грах: Когато шушулките са пълни, кръгли, твърди и все още яркозелени

Захарен грах: Когато шушулките са пухкави и хрупкави

Снежен грах: Когато шушулките са с пълен размер и плоски, а семената са все още малки

Още: Как да сварим грах, без да загуби цвета си

Често срещани вредители и болести по растенията

Често срещани болести и вредители могат да засегнат граха, което води до пожълтяване или увяхване на листата, забавен растеж или нещо по-лошо. Ето какво да търсите:

Топлите дни и хладните нощи могат да доведат до брашнеста мана , която се появява като бял или сив прах по листата и шушулките. Използвайте фунгициди, за да предотвратите появата на гъбички и да третирате засегнатите растения.

Мухълът се проявява като пожълтяване и покафеняване на повърхността на листата и закърнели, обезцветени нови издънки с мътни гъбични спори. Унищожете всички засегнати растения и редувайте културите на всеки няколко години за превенция.

Още: Как да отглеждате грах в саксии за вкусна реколта за нула време

Прекомерната влага в топла почва може да причини фузариозно кореново гниене, което засяга корените и способността им да абсорбират вода.

Вредители като листните въшки изсмукват сока и причиняват забавен растеж. Ще забележите извити, обезцветени или лепкави листа. Отстранете ги със силна струя вода.