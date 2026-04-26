Само така е правилно да използвате сода в градината си

Содата за хляб има няколко приложения в градината, включително като лек репелент против насекоми и помощно средство за тестване на pH, но може да бъде вредна, ако се използва прекомерно, поради съдържанието на сол.

Не се препоръчва за унищожаване на плевели или за регулиране на pH на почвата в дългосрочен план, тъй като може да увреди растенията и здравето на почвата, като причини натрупване на соли.

Въпреки че содата за хляб може да забави разпространението на някои гъбични заболявания или да намали миризмата на компост, обикновено има по-безопасни и по-ефективни алтернативи.

Винаги търсим безопасни, органични алтернативи за употреба в градината . Тъй като содата за хляб е толкова полезна за почистване и дезодориране на домовете ни, не е изненадващо, че експериментираме с нея и върху растенията си. Предполагаемите приложения на содата за хляб в градината включват пръскане на насекоми, унищожаване на плевели , регулиране на pH на почвата и други.

Неправилното използване на сода бикарбонат обаче може да причини повече вреда, отколкото полза. Содата бикарбонат, или натриевият бикарбонат, е сол, която може да бъде токсична за растенията. По-долу ще обясним всички начини, по които хората използват сода бикарбонат в градината – и кога е по-добре да държите кутията с Arm & Hammer на сигурно място в килера.

Унищожител на плевели

Както бе споменато по-горе, содата бикарбонат е сол, което означава, че може да изсуши и убие растенията. Содата бикарбонат ще действа като средство за унищожаване на плевели по същия начин, както готварската сол. Има обаче две добри причини, поради които не бива да използвате сода бикарбонат за унищожаване на плевели. Първо, тя може да унищожи само надземната растителност, позволявайки на плевелите просто да поникнат отново от корените. И второ, содата бикарбонат е безразборно средство за унищожаване на плевели, което отравя почвата. Натрупването на сол може да увреди близките растения и да направи почвата необитаема, докато не се отмие. Дори ако използвате сода бикарбонат върху пукнатините в алеята или тротоара си, тя може да проникне в съседните части на тревата или градината и да изгори растенията ви.

Подслаждане на почвата (повишаване на pH)

Някои от нас имат много киселинна почва, която нашите азалии и боровинкови храсти обичат. Други цветя, като розите, цъфтят най-добре в почва, която е по-близка до неутрална. Някои също твърдят, че доматите стават по-сладки в по-малко киселинна почва, въпреки че съдържанието на захар в домата може да има повече общо с това.

Защо тогава не извадите кутия сода бикарбонат, за да регулирате pH-то на почвата си? Въпреки че содата бикарбонат е алкална и може да „подслади“ почвата, като я направи по-малко киселинна, ефектът е много краткосрочен. И отново, содата бикарбонат е сол, която може да изгори или да спре растежа на растенията ви, ако я нанесете твърде много. Градинската вар е много по-ефективен начин за промяна на pH-то на почвата.

Инсектицид

Содата бикарбонат може да се използва ограничено като инсектицид в градината. Можете да я поръсите директно върху мекотелесни насекоми като охлюви и доматени рогачи, за да ги изсушите, или да ги напръскате със смес от олио и сода бикарбонат. Някои предлагат да я поръсите върху почвата около растенията, за да държите охлювите далеч, но содата бикарбонат има потенциал да проникне в почвата и да повреди корените.

Добавянето на сода бикарбонат към домашно приготвени препарати за унищожаване на насекоми не е особено препоръчително или необходимо. Вместо да пръскате листата си с тази сол, използвайте безопасни за градината продукти като масло от нийм или инсектициден сапун.

Фунгицид

Содата за хляб не е истински фунгицид – тя няма да унищожи гъбичките – но има някои доказателства, че може да предотврати или забави разпространението на брашнеста мана и гъбични инфекции по листата. Университетът на Флорида препоръчва добавянето на 1 супена лъжица сода за хляб към галон вода и пръскането на листата, докато Университетът на щата Вашингтон казва, че е по-ефективна, когато се смесва с градинско масло.

Но прилагането повече от веднъж на всеки две седмици може да доведе до натрупване на токсини и содата за хляб трябва да се използва, преди растенията да развият сериозно заболяване.

В повечето случаи, вместо това, пръскайте с безопасен за градината фунгицид.

Дезодорант за компост

Содата бикарбонат може да дезодорира хладилника ни , така че защо да не я използвате върху миризлива купчина компост ? Можете да поръсите сода бикарбонат върху компоста, за да неутрализирате миризмите, но това може да има непредвидени недостатъци. Прилагането на твърде много сода бикарбонат може да повлияе на микробната активност в компоста и да го направи по-алкален. Содата бикарбонат трябва да се използва пестеливо в компоста. Ако имате постоянен проблем с миризмата, обърнете компоста и добавете още кафяви материали, за да го отстраните.

Тестер за почва

Тестването на pH на почвата със сода бикарбонат е забавен научен експеримент. Поставете проба от почвата в буркан, добавете достатъчно дестилирана вода, за да разтворите почвата на тънка утайка, и добавете лъжица сода бикарбонат. Ако пробата се разпени, имате киселинна почва. (Можете да опитате същия тест с бял оцет, който ще се разпени, ако имате алкална почва.) Този тест няма да ви каже точното pH на почвата ви. Купете домашен комплект за тестване или занесете проба в местния офис за по-точни резултати.