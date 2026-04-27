Как да размножите броколи от резници в градината си

Броколите могат да се размножават чрез резници. Най-добре е това да се прави през пролетта или лятото със съществуващо растение броколи, което е здраво и е дало добър плод. Ето как:

Отрежете стрък броколи от съществуващо растение.

Поставете в съд с вода, като внимавате да потопите само стъблото, а не главата.

Още: Как да отгледате броколи в градината си

Поставете на слънчево място, например на перваза на прозореца.

Пръскайте спирката от време на време.

След като се развият листата и корените, пресадете в градината.

Как да отглеждаме броколи от семена

Още: Как е най-добре да се приготвят броколите

Точното време за засаждане варира в зависимост от местоположението, но може да се прецени въз основа на датата на последните пролетни слани за вашия район. Семената на броколи обикновено се засаждат на закрито , а разсадът се пресажда в градината две седмици преди датата на последните пролетни слани.

Знаете ли кои са кръстоцветните зеленчуци?

Засейте семената на закрито шест до осем седмици преди последната дата на слана. Броколите се нуждаят от около четири до шест седмици от засяването, докато растенията са готови за разсаждане.

За да засадите семена на открито, поставете ги на 1,25 см дълбочина и на разстояние 7,5 см едно от друго на пълно слънце и добре дренирана почва.

Когато разсадът достигне височина 5 см, разредете го, така че да е на разстояние 45 см един от друг.

Още: Еликсир за мозъка: Този зеленчук помага за когнитивните ви функции

За семена, засети на закрито, след шест седмици, засадете разсада на 45 см един от друг. Разстоянието между редовете е 90 см.

Поливайте добре и осигурявайте на растенията постоянна влага, докато растат.

Кога да пресадите броколи

Броколито обикновено се пресажда в градината, когато има само четири до шест малки листа. Тези листа улавят слънчевата енергия и чрез фотосинтеза произвеждат храна за растящите корени, стъбла и листа на растението. С всеки нов чифт листа способността на растението да улавя слънчевата светлина и да я превръща в енергия се увеличава, което кара растенията да растат по-бързо. Този вегетативен растеж продължава, като растенията растат нагоре и навън, като същевременно съхраняват енергия за бъдещи цветове.

Още: Кои хитрости при готвене на броколи ще ви спестят много нерви

Засаждане и пресаждане на броколи

Броколито може да се засажда в саксии, като се използва органична почвена смес за зеленчуци. Уверете се, че саксията се отцежда добре и поддържайте почвата влажна, но не и мокра. Броколито може да порасне доста голямо и корените му се нуждаят от достатъчно място, за да расте, така че използвайте саксия с ширина и дълбочина поне 30 см. Засадете броколито в голяма саксия, която може да побере растежа му, така че пресаждането, което може да наруши кореновата система, няма да е необходимо.

Презимуване

Броколито не е зимна култура, така че презимуването не е необходимо. Засадете есенните култури достатъчно рано, за да съберете реколтата преди минусовите температури. Съберете всички зрели броколи, които все още са на дръжката, преди първата слана.

Още: Тези кюфтета от броколи ги обичат дори и месоядните

Често срещани вредители и болести по растенията

Един прост трик по време на засаждане може да спаси растенията от опустошителен вредител , наречен совачки, които могат да унищожат цял ​​ред растения за една нощ. Совачките са ларви на молци, които се хранят със стъблата на растенията на повърхността на почвата, често дъвчейки цялото стъбло и премахвайки върховете на растенията. Защитете разсада, като поставите клечка, молив или сламка до (докосвайки) стъблото на растението. Совачките трябва да обгърнат стъблото напълно, за да се хранят, а клечката нарушава това поведение.

Още: Това пиле с броколи и сметана е любимо на малки и големи

Друг вариант е да засадите разсад в пръстени, направени от тоалетна хартия или тръбички от кухненска хартия, потопени на 2,5 до 5 см в почвата. Совките се хранят точно на нивото на земята и тези пръстени (често наричани яки) създават бариера между червеите и растенията.

Един от основните вредители по броколито са зелевите червеи, комплекс от три вида пеперуди и молци: зелева ципа, ромбовиден молец и вносен зелев червей. Покривалата на редовете ще държат тези вредители настрана, като предотвратяват снасянето на яйца по растенията от възрастните.