Как да засадите и отглеждате грах за богата и вкусна реколта

Пресният грах ще промени начина, по който мислите за него. Сладък и крехък, той е идеалното допълнение към пролетни салати, ястия с паста или може да се консумира самостоятелно като гарнитура. Грахът е лесна култура за отглеждане в градината. Освен редовно поливане, има малко поддръжка и расте сравнително бързо.

Как да отглеждате грах в саксии за вкусна реколта за нула време

Това означава, че след около два месеца можете да съберете първата си реколта. Обикновеният градински грах ( Pisum sativum ) е култура, която се нуждае от хладнокръвие, слънце, добре дренирана почва и опора за увивни растения. Това е най-разпространеният сорт. Снежният грах ( P. sativum L, Macrocarpon Group) има тънки, нежни шушулки и се берат рано, преди грахът да е узрял напълно, а захарният грах ( P. sativum Macrocarpon Group) се бере след като грахът узрее и докато шушулката е все още хрупкава. И трите вида могат да се отглеждат по един и същи начин, но някои се берат заради шушулките им, а други заради граха вътре. Започнете да отглеждате граха си преди последната слана във вашия район. Ако стане твърде горещо там, където живеете, той може да се отглежда и на закрито. Ето как да засадите и отглеждате грах, така че да го очаквате с нетърпение всяка година.

Грижа за грах

Засадете граха в плодородна, добре дренирана почва, където може да получава шест до осем часа пълно слънце. Може да се отглежда в почти всякакъв тип почва, стига да е добре дренирана. Много сортове се нуждаят от опора, за да се изкачват, докато растат, като например пергола, клетка, ограда, канап или бамбуков кол.

Още: Сеитба на грах през март: какво трябва да знаем

Светлина

Засадете граха на слънчево място с пълна, пряка слънчева светлина в продължение на шест до осем часа на деня. Въпреки че може да понесе известна сянка, вкусът му ще пострада. Повече слънце означава по-сладък и по-продуктивен грах. В по-горещ климат, когато следобедите вече стават горещи, малко следобедна сянка може да помогне.

Почва

Грахът расте най-добре в рохкава, плодородна почва, която е добре дренирана и богата на органична материя. Въпреки че може да расте в много почви , глинестата почва може да бъде по-трудна, тъй като лошият дренаж и твърде многото влага могат да доведат до гниене на корените. Нивото на pH трябва да бъде между 6 и 7,5.

Още: Грешка при варене на грах от фризера: защо се разкашква и как да го спасим

Вода

Грахът е култура, подходяща за хладен сезон, така че може да не се нуждае от толкова много вода, колкото растенията във вашата лятна градина, поради по-ниските температури и повече валежи. Песъчливите почви може да изсъхнат по-рано. Добро правило е да им давате около 2,5 см вода всяка седмица , като напоявате добре почвата. Първо проверете влажността на почвата, като пъхнете пръст в горния слой. Ако все още е влажна, не поливайте. Поливайте на нивото на почвата, за да избегнете попадане на вода върху лозите.

Температура

Оптималните температури през деня трябва да бъдат между 13ºC и 18ºC. Семената могат да се засаждат, докато почвата е все още хладна, 4ºC или по-топла, а растенията могат да понасят леки слани . След като температурите достигнат 29ºC, растенията ще спрат да растат и ще спрат да образуват шушулки.

Още: Как да сварим грах, без да загуби цвета си

Тор

Добавете компост или оборски тор към почвата, когато засаждате грах, и внесете пълен тор (15-15-15) на около 15 см в почвата. Грахът се нуждае от фосфор и калий, но повече азот по-късно може да доведе до твърде бурен растеж на растенията, което възпрепятства производството на цветове и семена.

Тествайте почвата си, за да видите дали са необходими промени.