Как да отгледате броколи в градината си

Ако никога не сте отглеждали броколи ( Brassica oleracea ) в градината, може да се изненадате да научите, че частта от растението, която ядем, е цвят или по-точно струпване на неузрели цветни пъпки, събрани преди да се отворят. Броколите имат интересен навик на растеж, развит през хиляди години култивиране. Куполовидната цветна глава расте на дебело стъбло.

Съберете реколтата 50-90 дни след пролетното засаждане, за да се насладите на нея в началото на лятото. Повечето сортове образуват голяма куполообразна цветна главичка на дебело стъбло, издигаща се над розетка от големи приосновни листа. За образуването на тези големи главички са необходими големи количества вода и хранителни вещества, които да захранват приосновните листа, които произвеждат енергията, необходима за цъфтежа. Броколите обикновено растат бавно и е най-добре да се засаждат през пролетта или началото на есента. Прочетете нашето ръководство за отглеждане.

Грижа за броколи

Броколито е приятна за отглеждане култура и е чудесно за градинари, които искат да опитат нещо ново. Главите са изключително хранителни, със значителни количества протеини, калций и желязо. Те са също така пълни с витамини, включително витамин А и аскорбинова киселина(витамин С).

Както повечето зеленчукови култури , броколите изискват пълно слънце и богата, добре дренирана почва. Броколите са изобилни растения и ще се възползват от внасянето на органична материя и азот в почвата по време на засаждане и редовно торене през целия вегетационен период. Разпределете растенията на 45 см едно от друго и поливайте добре. Поддържайте равномерна влажност по време на развитието на растението и торете около три седмици след разсаждането, за да подхраните растящите растения.

Светлина

Отглеждайте броколи на пълно слънце, около шест часа пряка светлина всеки ден. Може да е необходима следобедна сянка в много горещ климат, където твърде много слънце може да доведе до твърде ранен цъфтеж и образуване на семена.

Почва

Засадете броколи в богата глинеста почва с много органична материя и неутрално pH. Уверете се, че почвата е добре дренирана.

Вода

Осигурявайте на растенията броколи равномерна влага по време на развитието им. Почвата не трябва да е влажна. Поливайте около основата на растението, вместо отгоре, за да предотвратите гниене. Добавете слой мулч около основата, за да предотвратите изсъхването му.

Температура и влажност

Броколито е зеленчук, подходящ за хладен сезон, който изисква ниски температури на въздуха и почвата, за да расте. Растенията са много студоустойчиви, но не понасят добре топлината. Поради това броколите се засаждат през пролетта за ранна лятна реколта. Качеството на растенията ще се влоши, когато температурите достигнат над 27°C.

Тор

Давайте богат на азот тор през целия вегетационен период, започвайки от засаждането и отново три седмици след разсаждането.