Как да отгледате халапеньо от семена в градина си

Можете лесно да започнете отглеждането на халапеньо от семена на закрито, като ги започнете около осем седмици преди очакваната дата на засаждане, следвайки тези стъпки:

Напълнете тава за засяване със смес за засяване и навлажнете.

Засейте семената на дълбочина 0,6 см. Поддържайте влажност и температурата на почвата от 24-29°C за добро покълване. Термопостелка може да бъде полезна за осигуряване на топлина.

Разсадът трябва да поникне след 10-21 дни. Поставете разсада под лампа за отглеждане или на ярък, слънчев прозорец.

След като разсадът достигне 7,5 см височина, пресадете го в отделни контейнери, като например саксия с диаметър 7,5 см или 10 см. Използвайте прясна почвена смес и торете с течен тор за стайни растения в половин концентрация.

Започнете да закалявате растенията две седмици след последната слана. Постепенно ги излагайте на слънчева светлина, като започнете от защитено място. Внасяйте ги вътре през нощта, ако температурите станат твърде ниски. След седмица на постепенно увеличаване на излагането на слънце, засадете чушките на открито в подготвена почва на разстояние поне 45 см една от друга.

Засаждане и пресаждане на халапеньо

Ако отглеждате в контейнери , изберете голяма саксия (12-14 инча ширина или поне 5 галона) с дренажен отвор, за да може корените да се разпрострат. Използвайте почвена смес с много органична материя, като например компостирана борова кора, кокосови влакна или оризови люспи, за да предотвратите уплътняването и да осигурите добър дренаж. Чушките обикновено се засаждат на разстояние 18 инча една от друга в градината, но можете да групирате два или три по-компактни вида заедно в по-голяма саксия, като например половин бъчва.

Контейнерите ще се нуждаят от по-често поливане от растенията, засадени в земята. Оставете почвата да изсъхне леко между поливанията. Ако забележите корени, които растат от дъното на саксията и става трудно да поддържате растенията си хидратирани, изберете малко по-голям контейнер и пресадете растенията в прясна почвена смес.

Презимуване

Тъй като халапеньо е нежно тропическо многогодишно растение, можете да го презимувате на закрито. Повечето градинари просто започват отначало през следващия сезон, но има няколко добри причини да презимувате растението си чушка, ако искате да се заемете с този проект. Първо, растенията ще се развият много по-бързо, след като ги преместите обратно навън. Второ, по-зрялото растение чушка ще има по-висок добив.

Освен ако нямате оранжерия с контролирана температура или система за осветление на закрито, ще презимувате растението в състояние на покой. Изчакайте, докато растението започне да пуска листа през есента, но не толкова късно, че да бъде унищожено от слана. Това обикновено е, когато нощните температури паднат до средата на 45-те градуса. Пресадете растението в чист съд с прясна почвена смес, за да намалите възможността от заболяване. Отстранете листата и подрежете клоните, така че да запазите няколко от основните растения Y, като отрежете точно над възел на всеки клон. Поставете съда на хладно, защитено място с малко разсеяна светлина, като например гараж, където температурата се поддържа около 12-15°C. Поливайте съда на всеки три до четири седмици. Закалявайте растенията постепенно на открито, след като се затопли достатъчно за разсаждане.

Често срещани вредители и болести по растенията

Чушките са сравнително устойчиви на болести, но са податливи на редица заболявания при влажно време. Добрата циркулация на въздуха и дренажът на почвата, както и избягването на поливане отгоре, могат да допринесат значително за запазване на здравето на вашите растения. Растенията, които развиват фитофтора (растенията се опъват на почвената линия и увяхват), вертицилиумно увяхване (листата се оформят чашковидно, пожълтяват, увяхват и окапват) или мозаечен вирус (забавен растеж, листа с ивици и петна, къдрави листа), трябва да се изхвърлят. Избягвайте засаждането на чушки на едно и също място в продължение на три или четири години. Растенията със значителни увреждания от листни петна също трябва да се изхвърлят. Отстранете болните листа от останалите растения. Напръскайте растенията с меден фунгицид или се консултирайте с местния офис за разплод.

Насекомите могат също да пренасят болести между растенията. Поддържайте околната зона чиста от плевели и използвайте инсектициден сапун, ако листни въшки, бълхи, листни скакалки или паякообразни акари се превърнат в проблем. Паякообразните акари могат да бъдат контролирани, като се унищожават със силна струя вода на всеки няколко дни.