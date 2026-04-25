Как да отглеждате халапеньо в градината си

Халапеньо достига зрялост за три месеца, като дава чушки до настъпването на първите слани.

Начинаещите могат да отглеждат лесното растение, което се нуждае от пълно слънце и защита от силни ветрове.

Влажното време може да насърчи развитието на болести, така че са необходими добър въздушен поток и дренаж на почвата, както и поливане в основата.

Чушките са удивително разнообразна група, като сортовете варират от непоносимо люти до сладки и меки. Халапеньо ( Capsicum annuum ) са роднини на кайенския пипер, поблано и чушките и са най-популярният сорт сред градинарите, които търсят малко лютив вкус. Те са важна съставка в различни кухни от цял ​​свят. Халапеньо също е много лесно да се отглежда в зеленчуковата градина или в саксии на терасата . Можете дори да засадите растенията в цветна леха.

Лютивостта на халапеньо идва от съединение, наречено капсаицин, което се произвежда в семената и кремавата мембрана, намираща се вътре в плодовете. Ако искате да запазите лютивината по време на готвене , не отстранявайте семената или мембраната. Халапеньо се считат за умерено люти, вариращи от 2000 до 8000 по скалата на Сковил. Те са по-люти от поблано, но не толкова люти, колкото чушките серано.

Не само хората харесват лютивината. Чушките виреят в топъл климат и не понасят слана. Поради това се засаждат в края на пролетта, след като се затопли. Халапеньо обикновено се отглежда като едногодишно растение, което бързо узрява за два до три месеца и дава чушки до настъпването на сланата през есента. В по-хладните райони с кратки вегетационни периоди търсете бързозреещи сортове, често съдържащи „ранен“ в името си, за да си осигурите реколта. Ето всичко останало, което трябва да знаете за отглеждането на халапеньо в градината.

Грижа за халапеньо

Халапеньо са лесна култура както за начинаещи, така и за опитни градинари, независимо дали ги отглеждате в саксия на балкона си или в земята. Когато става въпрос за производство на чушки, местоположението е от значение . Намерете слънчево място, което получава поне шест до осем часа пълно слънце всеки ден. Също така, потърсете защитено място, тъй като чушките не понасят силен вятър.

Започнете със защита от вятър, когато засаждате халапеньо. Изберете място, защитено от силни ветрове, за да предотвратите повреда и стрес за растенията, което може да повлияе на растежа и производството на чушки.

Като тропическо растение, халапеньо се засаждат като разсад, наречен разсад, през пролетта, доста след като заплахата от слана е отминала. Търсете разсад със здрави стъбла и шест до девет листа. Оглеждайте растенията за признаци на увреждане или болест. Избягвайте разсад, който вече има цветове или плодове, тъй като това може да е признак на стрес. Равномерното и редовно поливане е ключово за поддържането на здраво растение пипер и производството на висококачествени плодове, които ще издържат до първите слани през есента.

Светлина

Чушките са растения, подходящи за пълно слънце, които се нуждаят от шест до осем часа пряка слънчева светлина на ден. Въпреки това, ако живеете в много сух или пламтящо горещ климат в крайбрежния юг, е добра идея да използвате сенник или да осигурите известна защита от следобедното слънце през летните жеги. В противен случай растенията може да изсъхнат твърде бързо.

Почва

Чушките се развиват най-добре в добре дренирана, глинеста почва с високо съдържание на органични вещества. Те също така понасят песъчливи почви и такива с умерена плодородност, но ще дадат повече плодове, ако добавите компост към почвата по време на засаждането. Глинестите почви трябва да бъдат обогатени с органични вещества, за да се подобри дренажът. Чушките могат да понасят неутрална или леко алкална почва, но се развиват най-добре в леко кисела почва.

Вода

Това тропическо плодоносно растение изглежда най-добре, когато е осигурено равномерно овлажняване, но прекомерните валежи и влажната почва могат да доведат до болести. Между поливането и валежите, чушките се нуждаят от 2,5 до 5 см вода седмично. Поливайте растенията сутрин, за да може водата да изсъхне от листата през деня, тъй като това намалява вероятността от болести. Използването на капково напояване е друг чудесен вариант. Поливайте растенията обилно, когато поливате, за да предотвратите растежа на плитките корени.

Постоянната влажност е особено важна, докато растенията цъфтят и завързват плодове. Чушките се нуждаят от по-често поливане по време на горещо време. Увяхващите листа са знак, че трябва да дадете на растенията си добра вода. Слой мулч помага за запазване на почвената влага, но изчакайте, докато почвите се затоплят, преди да нанесете мулч. Поливането и напояването насърчават растежа на плевелите. Внимателно плевете около растенията, за да намалите конкуренцията, като внимавате да не нарушите корените.

Някои градинари смятат, че чушките стават по-люти по време на стреса от горещото и сухо време и ще намалят леко поливането, след като се появят плодове. Това явление обаче не е постоянно и може да зависи от сорта, който отглеждате, и от комбинация от фактори на околната среда.