Как да отглеждате смокиново дърво у дома за безкрайни пресни плодове - на закрито или на открито

Смокините са чудесен вариант за домашните градинари, съчетаващи сладък, богат вкус и лесна грижа. Веднъж установени, смокиновите дървета изискват минимална поддръжка, устойчиви са на суша и могат да се адаптират към различни видове почва.

Кога да засадите

Идеалното време за засаждане на смокиново дърво е през пролетта

Засаждането по това време дава на смокиновото дърво целия вегетационен период, за да се утвърди. Това му позволява да развие силна коренова система, която ефективно събира вода и хранителни вещества от почвата. Освен това, насърчава вегетативния растеж и образуването на здрава клонова структура за години напред. „Стъблата също ще имат по-дълъг период за „лигнифициране“ или втвърдяване в по-дървесен материал, а не в зелен растеж, и ще е по-вероятно да преживеят студена зима“, казва Бойер.

Как и къде да засадите смокиново дърво

Смокиновите дървета се нуждаят от обилно слънце, топлина и защита. Имайки това предвид, е важно да ги засадите на правилното място за дългосрочен успех. „Най-доброто място за засаждане на смокиново дърво е до стена с южно изложение, където то ще бъде защитено от северните ветрове и ще получава колкото е възможно повече топлина и слънце“, казва Бойер. След като имате идеалното място, е време за засаждане. Тук Бойер споделя ясни инструкции за успешно засаждане.

Изкопайте дупка: Изкопайте дупка три пъти по-голяма от кореновата топка и я добавете висококачествен компост . Поставете малка купчина пръст на дъното на дупката, върху която да почиват корените на растението.

Засадете дървото: Внимателно извадете дървото от саксията му и разплетете всички корени. Поставете дървото на нивото на земята или малко над нивото на земята и засипете с почва.

Поливайте добре: Полейте почвата веднага след засаждането, за да премахнете въздушните джобове. Поливайте обилно и бавно.

Защитете почвата: Покриването на земята около смокиновото дърво с тъкан почвопокрив , като например dewitt, ще помогне за предпазване от плевели и ще поддържа топлината на почвата.

Как да се грижим за смокиново дърво

За да гарантирате успеха на вашата смокиня, е важно да задоволите нуждите ѝ от слънчева светлина, почва, вода, температура и тор.

Слънчева светлина

Смокините изискват шест до осем часа пълно слънце дневно и виреят на места с южно изложение, които получават най-много слънце. „Няма заместител на пълното слънце, затова изберете най-топлото и слънчево място в двора си“, казва Бойер.

Почва

Смокиновите дървета виреят в добре дренирана, богата на органични вещества почва с леко киселинно до неутрално pH от 6,0 до 7,5. Избягвайте да засаждате смокиня в глинести почви, освен ако дренажът не може да бъде значително подобрен.

Вода

Поливайте смокиновото си дърво обилно около веднъж седмично - или по-често при изключително горещо и сухо време. Стремете се да осигурявате приблизително 2,5 до 3,8 см вода всяка седмица. Важно е да поддържате почвата влажна, без да я намокряте, за да избегнете проблеми като кореново гниене.

Тор

През първата година е важно да подхранвате дървото си с тор, богат на азот, за да стимулирате новия растеж. През следващата година преминете към тор, богат на фосфор, за да стимулирате производството на плодове.

Как да събираме смокини

Брането на смокини е вълнуваща част от процеса на отглеждане. Плодовете обикновено узряват в рамките на 90 до 120 дни след появата на филийките (малките смокини). Бойер препоръчва брането на смокините, когато започнат да набъбват, да увисват и да стават меки на допир. Много смокини също променят цвета си, докато узряват, въпреки че това варира в зависимост от сорта. Плодът започва да става зелен и променя окончателния си цвят, като например тъмнолилав или жълт.

„Най-лесният начин да се обере смокиня е да се усука стъблото от клона“, казва Бойер. Дръжте узрялата смокиня близо до основата ѝ, леко я завъртете и издърпайте. Плодовете стават по-сладки, колкото по-дълго чакате да ги откъснете, но не чакайте твърде дълго. Зрялата смокиня може да презрее бързо след пиковата си зрялост, често в рамките на един до два дни