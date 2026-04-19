Как да подрязвате доматени растения за най-добра реколта

Ако не сте проверявали доматените ни растения от няколко дни и сте изумени колко много са пораснали, няма да е нужно много да ви убеждаваме, че резитбата е важна част от рутинната грижа за доматите. Това е проста техника, която градинарите използват, за да поддържат растенията чисти и без болести, да събират по-едри плодове, които узряват по-рано, и да дават максимален добив.

Не всички видове домати се нуждаят от резитба и ще обясним кои видове доматени растения трябва да подрязвате и защо. След това ще ви дадем пълно описание защо да подрязвате доматените растения, кога, кои части и как да подрязвате, както и грешките при резитбата, които трябва да избягвате.

Подрязване на определени срещу неопределени домати

Когато купувате доматено растение от разсадник, етикетът на контейнера трябва да посочва растението като детерминантно или неопределено.

Детерминантните сортове домати често се наричат ​​„храстови“ домати, защото не продължават да растат през целия сезон и спират на височина около 1,2 метра. Детерминантните сортове като „Рома“ дават една голяма реколта, което е идеално, ако искате много домати за кратък период за замразяване , консервиране или приготвяне на доматени сосове . Детерминантните домати не е необходимо да се подрязват, въпреки че можете да премахнете издънките в основата на растението, които биха се стелели по земята.

Индетерминантните сортове домати , като „ Beefsteak “ и „Brandywine“, са лозови растения, които продължават да се удължават и да дават плодове през целия вегетационен период. Подрязването на индетерминантните домати помага да се контролират огромните лози и насърчава производството на домати, достатъчно големи за вашия класически сандвич BLT или доматен пай , вместо прекомерна зеленина и много по-малки домати. Много сортове чери домати също са индетерминантни и правилната резитба ще гарантира гроздове от домати през целия сезон.

Защо трябва да подрязвате домати

Въпреки че е възможно да отглеждате домати без да ги подрязвате, тази малка, но ефективна допълнителна стъпка е силно препоръчителна по няколко причини.

Подобреният въздушен поток намалява заболяванията

Подрязването намалява количеството листа, което води до по-рядко гъсто растение. Това позволява на повече въздух да циркулира между стъблата. Подрязването премахва и стъблата на доматите, докосващи земята. Особено когато почвата е влажна, това може да доведе до болести. Добре подрязаното растение също ще изсъхне по-бързо след дъжд, така че доматените растения са по-малко податливи на болести, които се развиват от продължителна влага, влажно време и лоша циркулация на въздуха.

Често срещани гъбични, бактериални и вирусни заболявания, които заразяват доматените растения, включват късна мана, листна плесен, бактериални петна и антракноза. Всички те виреят при лошо движение на въздуха поради гъстата зеленина.

Подрязването на доматените растения е важна част от превенцията на болестите.

По-лесно е да се забележат вредители

По-малкото листа улесняват и забелязването на насекоми вредители , които се крият в гъстата, плътна растителност. Често срещани врагове на доматените растения са листни въшки , рогачи , трипси, белокрилки , доматени псилиди, плодови червеи и бълхи.

Ранното откриване на вредителите ви позволява да предприемете необходимите стъпки, преди няколко насекоми да се превърнат в нашествие. По-големите вредители могат лесно да бъдат унищожени, докато други може да изискват пръскане с органичен пестицид, предназначен за зеленчуци.

Доматите растат по-големи и узряват по-бързо

Подрязването в правилния момент насочва енергията на растението към създаване и узряване на плодове, вместо към прекомерно образуване на листа. Като цяло, вероятно ще имате по-малко плодове на подрязано растение, но в крайна сметка плодовете ще станат по-големи.

Когато растението има по-малко листа и по-малко плодове, те също узряват по-бързо. Това е предимство в райони, където вегетационният период е кратък поради ранните есенни слани.