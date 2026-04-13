Как да размножавате бръшлян през пролетта

Лъскавите му вечнозелени листа са направили бръшляна (Hedera spp.) и неговите сортове популярен избор за засаждане. Някои градинари оставят лозите да се спускат по красиви саксии, поставени на закрито или на открито, докато други ги закрепват към живите си стени за изкусен библиофилски дизайн. Но ако искате повече бръшлян да украси къщата ви (избягвайте да ги отглеждате в градинска почва, защото са инвазивни), можете да ги размножите със стъблени резници и да ги отглеждате безплатно . Въпреки че размножаването може да се извършва по всяко време на годината с бръшлян, най-добре е да го направите, след като растението премине през период на растеж, например през пролетта. След като сте дали началото на тези резници на закрито през пролетните месеци, можете да ги изнесете навън в саксии, когато по-топлото време въвежда активен летен вегетационен период.

За да получите „стъблен резник“, всичко, което трябва да направите, е да направите разрез с дължина 10 до 12 см на здраво стъбло на растението с остра, стерилизирана ножица или машинка за рязане. Уверете се, че избраното стъбло има поне два възела и много листа, а разрезът е направен на около 6 мм под възела. Възлите са подути участъци по стъблата, от които се появяват нови листа. Тези области имат потенциал да развият корени, когато им се осигури подходяща среда, поради което растенията бръшлян често се клонират с помощта на резници. По този начин можете да подмладите обрасло растение, като едновременно с това дублирате любимия си сорт. По време на целия процес дръжте градинските си ръкавици. Директният контакт с бръшлян може да раздразни кожата.

Засадете резници от бръшлян в безпочвени смеси за саксии

След като успешно сте взели няколко резници от стъбла, отщипете листата от долната част. Това гарантира, че те няма да изгният след допир с влажната почвена среда. Напълнете саксия с диаметър 10 см или резервна куполна тава за разсад с 2,5 см почвена среда. Помислете за размножаване на растенията си в пясък, тъй като е достатъчно рохкав и проветрив, за да осигури отлична циркулация на въздуха и дренаж, въпреки че смеси за стайни растения на базата на перлит работят също толкова добре. Навлажнете добре почвената среда, като се уверите, че водата изтича от дренажния отвор.

Въпреки че повечето резници могат да развият корени без допълнителна помощ, хормонът за вкореняване подобрява вероятността за успешно вкореняване. Следвайки инструкциите на етикета, покрийте дъното на резника с праха и след това го почукайте, за да отстраните излишното количество. Поставете резника в саксията, като се уверите, че поне един възел е в средата, и го уплътнете. Преместете го на светло, непряко осветено място, като прозорец, обърнат на север или изток. Уверете се, че средата остава влажна през цялото време, докато не видите нов растеж, което може да отнеме около шест до осем седмици от момента на засаждането.

Също така, покрийте саксията с найлонов плик или тензух, за да намалите изпарението и да поддържате адекватна влажност около резниците. Уверете се, че пликчето не докосва листата. Правете това поне седмица, докато резниците се втвърдят. В крайна сметка, когато корените започнат да излизат от дренажния отвор, можете да ги преместите в саксия, с един размер по-голяма от тази, в която са.

Отглеждайте резници от бръшлян във вода

Бръшлянът е едно от онези стайни растения, които можете да размножавате или отглеждате във вода , макар и не за неопределено време. Тъй като чакането от близо два месеца, за да пораснат резниците, може да е скучно, особено когато нямате начин да следите напредъка, много собственици на жилища обичат да размножават резници от бръшлян във вода. За да направят размножаването още по-привлекателно визуално, някои дори използват станции за размножаване