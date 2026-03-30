Как да се отървете бързо и лесно от плевелите: Доказаният метод на опитните градинари

Как да се отървете от плевелите: Лесен и ефективен домашен разтвор

Борбата с плевелите винаги изисква много усилия. За много градинари ситуацията изглежда по следния начин - малко след като оплевят лехите, неканени гости се появяват след няколко дни. Оказва се обаче, че има лесен начин да се отървете от тях завинаги, без да използвате химикали.

За целта пригответе прост домашен разтвор, който изисква само няколко съставки:

10 литра (кофа) вода;

1 с. л. нишесте;

1 с. л. сода бикарбонат;

1 с. л. сол;

1 с. л. люта смлян черен пипер.

Как е правилно да се приготви този разтвор: Първо трябва да разтворите нишестето във водата, като разбъркате добре, така че да няма бучки. Сдед това добавете содата за хляб и разбъркайте отново. Добавете солта, разбъркайте и изчакайте, докато се разтвори напълно във водата. Добавете смлян черен пипер, разбъркайте.

Разтворът трябва да се остави да се настоява в продължение на един час. Препоръчва се да се прецеди през тензух или плат преди употреба. Тази стъпка е особено важна, ако ще пръскате течността с пулверизатор.

Плевелите трябва да се третират с този разтвор при слънчево и топло време. След третиране бурените бързо изсъхват и постепенно изчезват от градината.

Този метод стана популярен, защото всички съставки са достъпни за всеки, няма нужда да се купуват химикали, разтворът е лесен за приготвяне и освен това има по-щадящ ефект върху почвата.

Градинарите с опит, които го използват, твърдят, че той винаги работи. Важно е да се приготвя и прилага споеред указанията, дадени по-горе.

Третиране на плевелите с оцет

Този метод е подходящ единствено за приложение в празни лехи или плевели в градинските пътеки. Третирането на плевели с разтвор 1:1 от 6% оцет и вода с няколко супени лъжици сол потиска растежа им. Еднократно пръскане е достатъчно за елиминиране на едногодишните плевели; за многогодишните растения се повтаря няколко пъти. За да се увеличи ефективността (подобряване на адхезията към листната повърхност на плевелите), можете да добавите малко количество течен сапун към разтвора. Пръскането трябва да се извършва в празни лехи или по пътеките, тъй като оцетът е вреден и за култивираните растения.

