Как да съживим умираща орхидея, за да процъфтява десетилетия

Орхидеите ( Orchidaceae ) са красиви и популярни стайни растения , но също така имат репутацията на капризни. При правилните условия на отглеждане, тези растения могат да виреят години наред във вашия дом. Но ако неправилно разпознаете нуждите им от осветление и поливане, можете да стресирате растението и потенциално да го убиете. Ако вашата орхидея се бори, независимо дали цветовете ѝ изглеждат увехнали или листата ѝ имат петна, има начини да я върнете към живот. По-долу ще споделим няколко одобрени от експерти методи за съживяване на умираща орхидея.

Признаци, че вашата орхидея се нуждае от съживяване

Има няколко ясни признака, които показват, че вашата орхидея се бори. „ Сместа за саксии, използвана за вашата орхидея, може да мирише, което означава бактериален или гъбичен проблем“, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо.

Също така търсете визуални признаци, че вашата орхидея се нуждае от съживяване. Пожълтелите листа могат да показват прекомерно поливане, докато набръчканите листа могат да сочат към недоливане. Червените или лилавите листа често са признак на слънчево изгаряне. Ако вашата орхидея страда от гъбичен, бактериален или насекомен проблем, може да забележите петна по листата, загуба на листа или увяхнали пъпки, казва Лангело.

Признаци, че вашите орхидеи са в беда

Как да съживим орхидея

Има няколко начина да съживите умираща орхидея, но трябва да определите какво причинява стрес на растението, за да го спасите.

Коригирайте графика за поливане

Прекаленото или недоливането на орхидея може да причини стрес на растението. „Като цяло, ако листата започнат да изглеждат меки и набръчкани, орхидеята е малко суха. Ако пожълтяват и окапват, орхидеята е малко влажна“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Ако орхидеята е била преливана или недоливана, регулирайте поливането, за да я върнете в нормално състояние.“

Подрязване на корените

Периодично проверявайте корените на вашата орхидея и отстранявайте всички мъртви, сбръчкани или умиращи корени, казва Лангело. Ако корените показват признаци на кореново гниене или други гъбични проблеми, отрежете корените и пресадете растението. „Пресадяването след отстраняване на който и да е от тези видове корени предпазва орхидеята от по-нататъшно разпространение на кореново гниене и гниене на короната“, казва Лангело.

Пресаждане в точното време

Времето е от съществено значение при пресаждането на орхидея . Никога не пресаждайте орхидеята си, докато цъфти - винаги изчаквайте, докато цветовете прецъфтят. За разлика от много стайни растения, орхидеите не е необходимо да се пресаждат, за да се предотврати вкореняването им. Като епифити, тези растения обикновено изтласкват корените си нагоре и излизат от почвената смес, казва Ханкок. Пресадете орхидеята си, когато почвената смес започне да се разлага и стане твърде гъста.

Накиснете орхидеята

Проверявайте корените на вашата орхидея на всеки няколко седмици, за да предотвратите дехидратация. Ако орхидеята е изсъхнала, накиснете я във вода за около 10 минути, за да помогнете за рехидратирането на сместа и корените, казва Ханкок.

Осигурете повече слънчева светлина

Ако листата или цветовете на вашата орхидея изглеждат увехнали, опитайте да ѝ осигурите повече слънчева светлина. „На закрито орхидеите понасят добре средна светлина, но наистина искат ярка светлина“, казва Ханкок. „Осигуряването на по-светло място – с естествена, изкуствена или смес от двата вида светлина – може да помогне за растежа и цъфтежа на растението.“

Осигурете адекватна температура

Орхидеите предпочитат температури около 18 до 24 градуса по Целзий, с по-хладни условия през нощта, за да се предизвика цъфтеж. Знайте дали вашата орхидея получава топли, средни или хладни температури и коригирайте съответно. „Твърде студеното или твърде горещото може да възпрепятства новия растеж“, казва Лангело.