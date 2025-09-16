Как да удължите цъфтежа на хризантемите - те ще цъфтят до падането на сланата

Хризантемите са символ на есента, които украсяват нашите градини и веранди. Но не всеки знае как да ги запази свежи и красиви за дълго време. Ето няколко прости стъпки, които ще ви помогнат да удължите цъфтежа на хризантемите и да ги направите по-ярки.

Как да удължите цъфтежа на хризантемите?

Първото нещо, което трябва да се обърне внимание при покупката на хризантеми, е външният им вид. По-добре е да изберете храст с много пъпки, които все още не са се отворили. Въпреки че такива растения може да изглеждат по-малко впечатляващи в момента на покупката, те ще цъфтят по-дълго. Важно е също да се провери общото състояние на растението: стъблата трябва да са здрави, листата трябва да са зелени, без жълти петна, а леторастите не трябва да са счупени.

Избягвайте да купувате хризантеми твърде рано. Тези цветя обичат прохладата, така че оптималната температура за тях е около +15°C. Ако навън стане горещо след покупката, преместете саксиите с хризантеми на полусянка.

Пресаждане на хризантеми. Хризантемите често се продават в тесни пластмасови контейнери, което пречи на корените им да се развиват нормално. Затова се препоръчва растението да се пресади в по-просторна саксия веднага след покупката. Изберете контейнер, който е с няколко сантиметра по-широк от предишния и го напълнете с висококачествена почва. Преди пресаждането леко разрохкайте кореновата топка. След това полейте растението обилно.

Основното правило за грижа за хризантемите е да поддържате почвата влажна, но да не допускате преовлажняването ѝ. През първите седмици след покупката растенията се нуждаят от редовно поливане. За удобство можете да използвате тава, която ще събира излишната влага. Не оставяйте обаче водата в тавата дълго време, за да избегнете гниене на корените.

Със закаляването на растението поливането може да се намали до веднъж седмично. В сухи дни наблюдавайте почвата и поливайте по-често, ако е необходимо.

Хризантемите обичат слънчевата светлина. Те се нуждаят от поне 6 часа пряка слънчева светлина дневно. Ако поставите саксия с хризантема на частична сянка или на затворена веранда, цъфтежът ще бъде по-малко изобилен и издънките може да се разтегнат. Най-доброто място за тези цветя е слънчевата страна на градината или веранда с директен достъп до светлина.

За да удължите периода на цъфтеж на хризантемите, е важно да премахвате избледнелите съцветия навреме. Това ще позволи на растението да не хаби енергия за умиращи части и да я насочи към образуването на нови пъпки. Препоръчително е също да подрязвате жълтите листа и слабите издънки. За целта можете да използвате ножица за рязане или просто да ги прищипете с пръсти.

