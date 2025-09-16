Ръката на Украйна пак стигна чак до Далечния изток на Русия: "Отмъщение“ срещу батальон, обвинен във военни престъпления (ВИДЕО)

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) е извършило взривове чак във Владивосток - в Далечния изток на Русия. Експлозиите са част от "операция за отмъщение" срещу войски, обвинени във военни престъпления по време на пълномащабната инвазия, съобщават източници от ГУР пред няколко украински медии на 16 септември. Това е обичайна практика, когато от разузнаването все още не желаят да обявят пълните подробности или отказват да поемат изцяло отговорност.

Владивосток - голямо пристанище на Японско море, намиращо се близо до Китай - е на около 6000 километра източно от Украйна. Това го прави един от най-отдалечените от фронта градове в Русия.

💥💥Wow!!! In Vladivostok, the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine killed soldiers allegedly involved in war crimes in Ukraine



Explosions thundered early this morning near a military unit in the area of ​​the village of Shchitovaya, where the 47th… https://t.co/bllJt410D0 pic.twitter.com/zAgOhPaOcA — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Удар срещу руски войници, обвинени в екзекуция на украински военнопленници

Операцията е засегнала 47-мия въздушнодесантен батальон на 155-а гвардейска морска бригада, разположен в село Щитовая в Приморския край на Руската федерация. Според източниците от ГУР батальонът е воювал в близост до Киев, Угледар, Мариупол, Покровск и Курск по време на войната. Той е обвинен в бруталност срещу цивилни и екзекутиране на украински военнопленници.

Информацията на украинското разузнаване е за мощни експлозии на паркинга на военен обект, последвани от втора вълна взривове.

Руските медии съобщиха, че на мястото са изпратени спешни служби и хеликоптер. Властите оградиха административните сгради и паркинг зоните и започнаха да проверяват превозните средства.

"Очакваме да се появят некролози в медиите на Владивосток", казва източник от ГУР пред Kyiv Independent.

Местните власти: Взривовете са заради неизправност на газово оборудване

Местни служители заявиха, че експлозиите са били причинени от неизправност на газово оборудване. Твърди се, че няма жертви, макар че няколко превозни средства са претърпели "леки повреди". Според УНИАН обаче има жертви сред руските сили.

Това е втората операция от този вид през 2025 година. През май ГУР проведе експлозии близо до Владивосток, като целта също беше 47-и въздушнодесантен батальон на Русия.

Украйна вече е провеждала целенасочени саботажни операции дълбоко в руска територия, като е нанасяла удари по военната логистика, складове за гориво и инфраструктура, ключова за военните усилия на Москва.

