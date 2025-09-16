Юноша на Атлетико Мадрид е най-важният играч в Първа лига

Берое със сигурност не направи добър старт на сезона. Заралии са на девето място в Първа лига с актив от 9 точки след седем изиграни мача. В тях възпитаниците на Алехандро Сагерас записаха две победи, три равенства и две загуби. Последният мач на Берое беше победа с 2:0 срещу Ботев Враца. Но един футболист играе повече от впечатляващо със зеления екип и привлича вниманието на футболната общност.

Алберто Салидо е над всички останали в Първа лига

Става въпрос за Алберто Салидо. Той се отличава значително над всички състезатели в Първа лига по няколко показателя. Испанският нападател е водач при голмайсторите в първенството със своите пет попадения от началото на сезона. Той има и две асистенции на сметката си, което го прави футболистът, който е взел пряко участие в най-много голове в шампионата. С общо седем той е основна част от деветте гола, които Берое са реализирали от началото на сезона в Първа лига.

Още: Български гранд има сериозни проблеми преди директен сблъсък за топ 3 в Първа лига

Алберто Салидо просперира в родното първенство

Няма друг, който да е близо до неговите статистики. Затова е играчът с най-голямо значение за даден отбор от първенството. Алберто Салидо е роден на 19 януари 2000 година. Той е юноша на Атлетико Мадрид, като записва и 10 мача за втория отбор на „дюшекчиите“. Играе и в други испански клубове, за които неизменно вкарва, преди да премине в Берое през 2024 година със свободен трансфер. Според сайта Transfermarkt от тогава цената му се е увеличила шест пъти – от 100 000 евро в началото на 2024 година, сега той е оценен на 600 000 евро.

Още: "Син" ад чака Лудогорец на "Герена": Левски ще има мощна подкрепа