BIRD: Прокуратурата държи основния свидетел срещу Благомир Коцев на каишка

Фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев – Пламенка Димитрова – е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура, съобщава разследващият сайт BIRD.bg. Според медията това е станало, след като Върховната касационна прокуратура е получила доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) относно дружеството "Залива 47-СП". За този доклад кореспондентът на "Дневник" във Варна Спас Спасов вече писа в началото на септември, че не е ясно къде се намира - варненската прокуратура не потвърждава, че е при нея.

Производството е прекратено, но по думите на изданието може във всеки момент да бъде възобновено от главния прокурор. BIRD допълва, че счетоводителката на фирмата вече е осъдена за длъжностни престъпления и съставяне на документи с невярно съдържание.

"Няма данни за престъпление"

По информация на BIRD преписката е била образувана заради обществена поръчка на Техническия университет – Варна, спечелена от фирмата на Димитрова. Според публикацията прокуратурата е започнала досъдебно производство, което предполага наличие на достатъчно данни за престъпление. Разпитани са били ректорът на университета, Димитрова и главната ѝ счетоводителка.

В публикацията се твърди още, че през март 2022 г. наблюдаващ прокурор е прекратил делото, без да уведоми АДФИ, което според сайта е порочна и незаконна практика. Апелативната прокуратура във Варна е потвърдила прекратяването, като за това е уведомена ВКП.

В публикацията се припомня и фактът, че през 2017 г. счетоводителката на „Залива 47-СП“ е била осъдена за документни престъпления, като присъдата е влязла в сила през 2019 г.

Делото срещу Коцев

От BIRD обръщат внимание и на съдебния състав, който ще гледа делото на апелативна инстанция в София. Според сайта това ще са същите магистрати, постановили оставането на Коцев в ареста през юли, което поражда съмнения за предрешеност на изхода.

В заключение BIRD изразява предположение, че прокуратурата и ръководството ѝ са наясно предварително кой ще е съдебният състав и забавят внасянето на делата, така че „правилните“ съдии да вземат решенията.