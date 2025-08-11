Как да удължите реколтата от чушки: Прост трик за поливане

Когато нощните температури започнат да падат в края на лятото и чушките продължат да цъфтят, е добре да да предприемете мерки за удължаване на плододаването възможно най-дълго. Ключът към успеха често не се крие в торенето, а в правилното управление на поливането.

Трик за удължаване на плододаването на чушките

Резките промени във влажността на почвата, особено преходът от суша към обилно поливане, са честа причина за окапване на цветовете и завръзите. Растението изпитва стрес, поради което губи потенциални плодове. Тайната за удължаване на добива е поддържането на стабилна, умерена влажност на почвата през целия период на растеж и плододаване. Пиперът реагира негативно както на блата, така и на изсушаване на почвената буца.

Състоянието на почвата трябва да се проверява редовно, на дълбочина 5-7 см, особено в оранжерии и парници, където изпарението е по-интензивно. Поливането не се извършва по календар, а според реалните нужди на растението.

Използването на топла, престояла вода с температура, близка до почвата, предотвратява шок за корените на растението. Студената вода от маркуч потиска кореновата активност и забавя усвояването на хранителни вещества.

Мулчирането на почвената повърхност около храстите с органичен материал значително намалява изпарението на влага и изглажда температурните колебания в кореновата зона. Това помага за поддържане на стабилен режим на поливане с по-малко усилия.

Когато стане по-студено, поливането се намалява, тъй като корените работят по-зле в хладна и влажна почва. Преполиването през този период може да провокира развитието на кореново гниене. Поливайте растенията строго в корените, като избягвате попадането на вода върху листата и цветовете. Мократа зеленина в хладни нощи създава идеални условия за развитие на гъбични заболявания.

Берете узрели плодове своевременно, като не им позволявате да презреят върху храста. Това стимулира растението да насочи енергията си към образуването и запълването на нови завръзи.

Вържете високите сортове, така че клоните с плодове да не се чупят и да не докосват влажна почва. Това подобрява вентилацията на храста и намалява риска от заболявания.

Следете прогнозата за времето и поливайте растенията си обилно в деня преди очакваното застудяване. Влажната почва има по-голям топлинен капацитет и предпазва корените по-добре.

До края на сезона оставете само най-обещаващите завръзи по храстите, като премахнете малките цветове и пъпки. Растението ще има време да изхрани останалите плодове преди настъпването на студеното време.

