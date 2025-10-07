Как да възстановите почвата за един сезон - растението, което прави чудеса

Изтощената почва изглежда като смъртна присъда, осъждайки градинаря на няколко години борба за плодородието. Това растение, което е един скромен член от семейството на бобовите растения, може драстично да промени състоянието на почвата само за няколко месеца. Едногодишната лупина, особено нейните бели и теснолистни сортове, има уникалната способност бързо да образуват огромна зелена маса. Дълбоката ѝ коренова система перфектно разрохква почвата, извлича хранителни вещества от по-дълбоките слоеве и обогатява повърхностните слоеве.

Лупина за подобряване плодородието на почвата

Корените на лупината влизат в симбиоза с нодулни бактерии, които фиксират атмосферния азот и го превръщат във форма, достъпна за растенията. Този процес позволява на почвата да натрупа до 200-250 килограма азот на хектар, което замества прилагането на значителни дози минерални торове.

Как овошките издават какво липсва на почвата в градината ви?

Зеленият тор се засажда в началото на пролетта или след прибиране на основните култури, като картофи или лук, за да се предотврати безплодието на почвата. Семената се засаждат в добре разрохкана почва и в рамките на 5-7 дни се появяват равномерни кълнове.

Лупината е невзискателна и може да расте в най-бедните, най-киселинните и песъчливи почви, където други култури за зелено торене се затрудняват да растат. Мощната му коренова система може да проникне дори в гъсти подпочвени слоеве, подобрявайки структурата и аерацията на почвата.

Фазата на косене и вграждане се определя от появата на първите цветни пъпки, но преди образуването на твърди семенни шушулки. През този период растението съдържа максимално количество хранителни вещества, които лесно се разграждат в почвата.

Окосените зелени площи се разпределят равномерно по площта и се заравят плитко в почвата с помощта на култиватор или лопата.

По ценен от злато: Как да използвате горния почвен слой във вашия двор

За да се ускори процесът на разлагане, лехата може да се полива с разтвор от ефективни микроорганизми. В рамките на 2-3 седмици след вкопаването, биомасата се превръща в лек, рохкав хумус, наситен с азот, фосфор и калий. На така подготвена почва, зеленчуковите култури на следващата година показват значително увеличение на добива без допълнително торене.

Лупината не само тори почвата, но и ефективно потиска растежа на патогени и плевели, като например пирей. Той е отличен предшественик за азот-изискващи култури като зеле, краставици, домати и тикви.

Засаждането на лупина ви позволява да избегнете употребата на скъпи торове и напълно да възстановите плодородието на вашия парцел по екологично чист начин.

Този метод е особено ценен за биологичните фермери, които искат да насърчат естествения цикъл на хранителните вещества в градината си.

Какво е горен почвен слой в градината и защото е толкова важен за реколтата ви