Червена лампа за Сарафов? ВСС вече може да избере нов председател на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъжда днес избора на нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС) на мястото на Георги Чолаков. Той се оттегли в отпуск през юли 2025 г., когато изтече законово допустимият срок за удължаване на мандата му. Така постът на председател на ВАС остана без титуляр.

За разлика от него, Борислав Сарафов, който временно заема поста главен прокурор вече трета година, отказа да се оттегли, въпреки че законът не допуска подобно удължаване. Това доведе до открит конфликт между него и Върховния касационен съд, който вече не признава легитимността му и отказва да разглежда негови искания в качеството му на главен прокурор.

Днес (7 октомври ) с пет на четири гласа Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да попита съдиите от Върховния административен съд по реда на старшинството кой иска да е изпълняващ функциите председател на ВАС. "За" това предложение гласуваха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. "Против" бяха Боян Магдалинчев, Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева. Още: ВАС отказа да предложи нов председател, съдът остава под контрола на Чолаков

Припомняме, че след като Чолаков се оттегли, ВСС временно предаде част от правомощията му на заместниците във ВАС, но възложи на съда сам да предложи кандидат за изпълняващ функциите председател. В края на септември ВАС отказа да го направи, като посочи, че няма такова правомощие – предложението може да дойде единствено от ВСС. Още: Със скандални аргументи: Георги Чолаков се готви да векува начело на ВАС (ВИДЕО)

Така въпросът отново се върна при кадровия орган.

Захарова, която е член на Съдийската колегия, заяви във вторник, че решението може да бъде взето още днес:

"След като Съдийската колегия вече е приела, че има необходимост от посочване на нов изпълняващ функциите председател, е логично да се очаква изборът да бъде направен днес. Но предстои да видим как ще се развие дебатът."