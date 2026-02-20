Как да засадите лалета през пролетта

Лалетата, подобно на нарцисите, минзухарите и чесъна , се нуждаят от студен период, известен като вернализация. Това излагане на студ е от решаващо значение за развитието на техните цветове и луковици. Без този процес, вашите лалета може да развият листа, но вероятно няма да цъфтят. Въпреки това, те вероятно ще цъфтят на следващата година, след като преминат през естествения студен цикъл на зимата.

В по-хладен климат, засаждането на лалета през есента използва естествения 10- до 14-седмичен студен период, от който луковиците се нуждаят, за да цъфтят. Ако живеете в по-топъл район, ще трябва да купите предварително охладени луковици или да ги охладите в хладилник, за да имитирате това излагане на студ.

Съвети за засаждане на лалета през пролетта

Любопитни ли сте дали можете да засаждате лалета през пролетта? Простият отговор е, че зависи. Ако сте пропуснали засаждането през есента, все още има надежда за вашите луковици, особено ако сте инвестирали в дизайнерски лалета . Ето няколко стратегии, които можете да опитате.

Засадете рано

Имате останали луковици от есента? В зависимост от климата, все пак може да ги засадите. В региони, където зимата носи хладна, но не дълбоко замръзнала земя, има шанс.

Засадете луковиците си в почвата възможно най-рано. Въпреки че е по-скоро като зимно засаждане , отколкото през пролетта, може да видите цъфтеж. Размразяването в средата на зимата представлява отлична възможност за засаждане на тези лалета.

Купете предварително охладени крушки

Търсите да купите луковици на лалета? Онлайн има изобилие от предварително охладени опции, чудесен избор, ако нямате луковици под ръка. Много градинари обичат лалетата, но им липсват необходимите студени зимни условия за вернализация. Доставчиците предлагат луковици, охладени в хладилни помещения, като ги доставят за засаждане в края на зимата.

Независимо дали климатът ви е топъл или не, помислете за поръчка на предварително охладени луковици. Засадете ги веднага щом пристигнат или ги съхранявайте на хладно (но не замръзващо) място, докато не сте готови да ги засадите. Често етикетирани като „готови за форсиране“, тези луковици могат да виреят и на открито.

Охладете луковиците на лалетата сами

Ако имате място в хладилника си , можете да имитирате естествения процес на яровизация. Поставете луковиците на лалетата в хладилника в кафява хартиена торбичка или мрежеста торбичка, каквато се продава за лук.

Не охлаждайте луковиците в същия хладилник с плодовете и зеленчуците. Много плодове и зеленчуци отделят етилен, докато узряват, което може да повреди луковиците на лалетата. Ако имате резервен хладилник в гаража или мини хладилник в дневната, това може да е точното решение. Неотопляем гараж, който поддържа температура над нулата, но под 45°F, също може да свърши работа.

Луковиците на лалета, които иначе са в добро състояние – не са меки или кашави, не са изсъхнали и хрупкави – все пак трябва да се засадят. Ако не са били достатъчно охладени, вероятно няма да цъфтят през пролетта, но ще поникнат и ще образуват листа, презареждайки луковицата за цъфтежа през следващата година.

Това е чудесен начин да се възползвате от разпродажбата на луковици през пролетта с големи отстъпки. Уникални цветове и сортове, които се продават на високи цени през есента, често се продават за безценица в края на зимата, за да се разпродадат наличностите. Вземете торбичката от разпродажбата и засадете луковиците в земята за следващата година.

Мога ли да засадя лалета, които вече са цъфнали?

Ако лалетата ви вече са цъфнали и искате да ги преместите на ново място в градината, оставете листата им да изсъхнат естествено, преди да изкопаете луковиците. Отстранете сухите листа и съхранявайте луковиците на тъмно и сухо място през лятото. Засадете ги през есента за красиви пролетни цветове.

Какво е „Правилото на 3-те“ при засаждане на лалета?

Когато засаждате луковици на лалета, общата практика „Правилото на 3“ е да ги раздалечавате на разстояние, което е три пъти диаметъра на луковицата, и да ги заравяте в почвата на дълбочина три пъти височината на луковицата. Въпреки това, луковиците на лалетата могат да се засаждат на дълбочина до 25 см в много студени райони.

Как да разбера кой край е „нагоре“, когато засаждам луковици на лалета?

Това е лесно. Почти всяка луковица на лале има заострен край; засадете луковицата с този край нагоре. Ако попаднете на луковица без заострен край, опипайте я за грапава област, показваща къде ще растат корените, и я позиционирайте надолу, когато засаждате.