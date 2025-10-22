Как да засадите листни зеленчуци с техника от старата школа

За наситено зелени листни растения, обмисляли ли сте някога градинарство на луната ? Не, това не е същото като лунна градина (т.е. колекция от растения, които са най-красиви под светлината на луната) и не включва среднощно озеленяване. Вместо това, за успешна реколта от листни зеленчуци като спанак, зеле и рукола, една старомодна техника предлага да засаждате семената си по време на нарастваща луна.

Нарастваща луна е, когато луната изглежда постепенно да става по-голяма всяка нощ, нараствайки от новолуние до пълнолуние. Ако имате нужда от опресняване на лунните фази, не забравяйте: новолуние е, когато не се вижда луна; нарастваща луна е, когато луната изглежда става по-голяма; пълнолуние е, когато луната е напълно осветена; и намаляваща луна е, когато луната изглежда да става по-малка.

И така, какво общо имат луната и нейните фази с растенията? Теорията гласи, че гравитационното привличане на луната влияе не само на океанските приливи и отливи, но и на нивата на влага в почвата. Твърди се също, че луната влияе върху „геотропизма“ на растението или как растежът му реагира на гравитацията – стимулира развитието на силни корени по време на намаляваща луна и издърпва дълги листа и стъбла по време на нарастваща луна. Постоянно нарастващата яркост на нарастваща луна също така насърчава растежа на здрави листа и стъбла, подобно на това как слънчев ден насърчава нов растеж. По тази логика, едногодишните цветя и надземните плодове и зеленчуци (т.е. култури, които дават реколтата си над почвата, където можете да я видите) трябва да се засаждат по време на нарастваща луна, докато многогодишните цветя и подземните култури трябва да се засаждат по време на намаляваща луна.

Ето как да засаждате растения при нарастваща луна

Ако сте готови да започнете, добрата новина е, че има много листни зеленчуци, които можете да засадите дори в края на лятото или есента, а това, като се ръководите от луната, е сравнително лесно. Просто започнете да засаждате надземни растения по всяко време между началото на новолунието и деня, в който луната е пълна. Тъй като гравитационното привличане на луната изтегля вода от земята към повърхността на почвата, вашите надземни растения се предполага, че имат най-добра възможност да виреят през този период, което ви дава приблизително две седмици всеки месец, за да засадите листни зеленчуци за оптимален растеж.

Но дали засаждането според лунния цикъл наистина работи, или е просто шантава легенда? Не е доказана окончателна връзка между лунните фази и растежа на растенията. Изследователите са установили, че макар гравитацията наистина да влияе върху растежа на растенията, гравитационното привличане на Луната е около 300 000 пъти по-малко от въздействието на собственото гравитационно привличане на Земята, което прави всяко въздействие на Луната върху растежа на растенията невероятно минимално, ако изобщо съществува. Въпреки това, когато се вземат предвид други съображения като качеството на почвата, борбата с вредителите и правилното излагане на вода и слънчева светлина, много фермери твърдят, че засаждането в съответствие с лунния цикъл е още един важен аспект от отглеждането на здрави култури. Освен това, поколения успешни фермери - от древните египтяни и римляни до основателя на САЩ Бенджамин Франклин - са се кълнали, че ще сеят въз основа на фазите на луната; така че ако следвате този съвет, със сигурност ще бъдете в добра компания.