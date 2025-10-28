Как да защитите розите на открито от замръзване

Докато подготвяте градината си за по-студените сезони, е важно да знаете, че всяко растение може да изисква различни стратегии за защита от замръзване. Докато някои растения могат лесно да се внесат вътре, като например малките или засадени в контейнери, тези, които стоят на открито, може да изискват повече грижи, като например розите, засадени в земята. В зависимост от вида роза, който имате, както и от климата във вашата градина, може да се наложи да предприемете няколко допълнителни стъпки за защита на растенията си. Някои методи включват добавяне на опора от тръстики, натрупване на почва и увиване на растението със защитен материал като зебло или слама.

Кога да внесете саксийни рози вътре за зимата

Обикновено правилото е, че ако даден вид роза в саксия е издръжлив на поне две зони под зоната на вашата градина, тогава той би трябвало да може да оцелее на открито през зимата. В противен случай е добре да ги внесете вътре. Тъй като корените на саксийните растения са по-изложени на слънцето, те имат по-висок риск от замръзване и изсъхване, особено в по-ниските зони.

Преди да внесете саксийните си рози на закрито за сезона, не забравяйте да ги оставите да престоят в пълен латентен период. Това означава да изчакате, докато растението загуби листата си от първия студ. Не забравяйте да отстраните всички останали листа, преди да ги преместите на закрито. Можете да предпазите саксийните си рози от замръзване, като ги съхранявате в гараж или навес, на защитено и неотопляемо място. Тези цветя ще изискват много малко поливане през зимата - достатъчно, за да не изсъхнат. Това означава да ги поливате само няколко пъти месечно. Ако нямате място или възможност да настаните розите си на закрито, ще трябва да вземете допълнителни предпазни мерки, за да ги презимувате на открито.

Как да защитим розите на открито от замръзване

Независимо дали розите ви са засадени в земята или не можете да ги приютите на закрито, има няколко тактики, които можете да използвате, за да ги предпазите от студа, в зависимост от вида роза, която отглеждате. Не забравяйте да спрете да добавяте тор към почвата поне шест седмици преди първата слана. През есента можете да подрежете розовия си храст , за да премахнете всички мъртви или умиращи пръчки; твърде многото подрязване обаче ще насърчи нов растеж, така че бъдете внимателни.

Когато презимувате рози, засадени на земята, добавете около 15 до 30 см компост, почвена смес или мулч около основата на растението, за да сте сигурни, че ще остане топло и влажно. Ако живеете в климат със силни ветрове, закрепете розовите си пръчки заедно с канап. За допълнителна защита можете да изградите телена цилиндрична клетка около розовия си храст, като се уверите, че е достатъчно висока, за да обгърне цялото растение. След това напълнете клетката с мулчиращ материал като листа, слама или торфен мъх. За да държите материала на място, добавете парче зебло върху отворения връх и го закрепете към клетката.

Когато подготвяте саксийните си рози за зимата на открито, можете по подобен начин да добавите органичен материал като мулч към основата и да увиете растението в защитен материал като зебло. Ако е възможно, преместете растенията на външно място със защита от вятър, например под покрив на веранда или до стена. За да предпазите розите от замръзване, дръжте растението на няколко сантиметра от земята, като използвате тухли или друг здрав предмет.