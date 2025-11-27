Как лесно да размножите коледни звезди от едно растение

Размножаването чрез резници е лесен, забавен и възнаграждаващ начин да отглеждате повече от тези жизнени растения

Родом от Мексико, коледните звезди са от семейство Еуфорбия и са популярно празнично растение заради цветните си прицветници (листа). Съществува и вид, който се използва като рязан цвят.

Те се използват най-често за декорация по време на зимните празници, но са привлекателни и като зелени растения през цялата година.

Коледните звезди променят цвета си в отговор на по-кратките зимни дни. Цветовете на коледната звезда са съставени от прицветниците, които приличат на венчелистчета, и малките жълти цветчета в центъра, наречени циатии . Цветните прицветници привличат насекоми към цветовете и окапват след опрашване.

С наситенозелената си листа и пурпурни, звездовидни цветове, коледните звезди (Euphorbia pulcherrima) са емблематичен символ на празничния сезон. Често се третират като едногодишни заради популярността им през зимата, но всъщност коледните звезди са многогодишни

Можете лесно да размножите някои зелени растения от резници само с няколко консуматива, които вероятно вече притежавате. Ще ви трябват малки ножици за подрязване, почвена смес, малки саксии за начало, найлонови торбички и пулверизатор. Вкореняващия хормон е по избор, той може да насърчи по-бърз растеж. Само за няколко седмици ще имате чисто ново растение, на което да се радвате и да отглеждате. Коледните звезди растат красиво на закрито през зимата и са прекрасно допълнение към градината на открито през топлите месеци.

Как да размножаваме коледни звезди чрез резници

Успешното размножаване започва със здрав резник. Изберете част от активно растящо стъбло с дължина 7,5 до 10 см и отстранете долните листа. Ако решите да използвате хормон за вкореняване, потопете отрязания край в него, преди да го поставите в почвената смес. Имате няколко варианта за почвена смес и не е нужно да използвате почва. Почвата за саксии е чудесен вариант, но можете да използвате и материали като торфен мъх, кокосови люспи и дори флорална пяна.

Възпроизвеждането на естествената, топла и влажна среда на вашата коледна звезда ще ѝ помогне да процъфтява. Можете да увеличите влажността на растенията, като напръскате листата с вода и поставите найлонов плик върху тях. След 4 седмици резникът ви би трябвало да е пуснал нови корени. В този момент можете да прехвърлите растението в по-голяма саксия с почва и обилно дренаж. Дръжте новата си коледна звезда на частична сянка при температура минимум 10 градуса по Целзий и я наблюдавайте как расте.