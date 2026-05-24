Защо задължително трябва да правите съпътстващо засаждане в градината си

Комбинации от растения, които трябва да се избягват

Отглеждането на собствени зеленчуци е чудесен начин да спестите пари и може да ви помогне да се храните по-здравословно, като си осигурите готови запаси от зеленчуци през вегетационния период.

Независимо дали сте опитен градинар или тепърва започвате, може да ви бъде полезно да научите за съвместното засаждане като естествен и екологичен начин за продуктивна и здравословна градина .

По принцип, съвместното засаждане означава да се научи кои растения осигуряват ползи за други растения и да се засадят заедно в градината. Растенията-компаньони за зеленчуково растение могат да бъдат други зеленчукови растения, билки или дори цветя.

Предимства на компаньонното засаждане

Когато е успешно, съпътстващото засаждане може:

Отблъскване на вредни насекоми и други градински вредители .

Привличане на полезни и хищни насекоми.

Подобряване на опрашването и добивите на културите.

Подобряване на вкуса на някои зеленчуци.

Увеличете максимално растежа на растенията, като потискате плевелите и осигурявате сянка, където е необходимо, без използването на вредни химикали.

Засаждане на билки и цветя във вашата зеленчукова градина

Има много цветя и билки, които са полезни за зеленчуковите растения. Основното предимство на повечето от тях е способността им да привличат или отблъскват различни насекоми.

Полезните цветя в зеленчуковата градина включват латинки, невени, цинии, петунии, сладък грах, космос и слънчогледи. От тях латинките и невенът са моите абсолютно любими растения-компаньони. И двете държат далеч голямо разнообразие от градински вредители и осигуряват ярко, цветно допълнение към градината.

Склонен съм да разпръсквам няколко различни сорта невен в зеленчуковата си градина и да засаждам нискорастящите латинки по края на градината.

Билки като лук, босилек и копър също са полезни за зеленчуците, които растат във вашата градина. Разбира се, те са чудесни и за готвене.

Зеленчуци като растения-компаньони

Някои зеленчуци растат по-добре, когато са засадени близо до други. Те могат да осигурят необходимата сянка, да подобрят почвата, като добавят хранителни вещества, да привлекат полезни насекоми, да отблъскват вредни градински вредители или да подобрят вкуса на другото растение. Добър пример за това е градината „Трите сестри“.

В градината „Трите сестри“ царевицата, бобът и тиквата се засаждат заедно, за да се увеличи максимално добивът от всяка култура. Всяко от тези растения е полезно за останалите по някакъв начин.

Царевицата осигурява опора на стъблата на боба, докато растат. Бобът подобрява почвата, като добавя азот към нея, което е от полза както за тиквата, така и за царевицата, която е особено хранителна. Тиквата помага за ограничаване на растежа на плевелите и се възползва от сянката, осигурена от другите две растения.

Комбинации от растения, които трябва да се избягват

По същия начин, както някои растения са полезни едно за друго, когато са засадени заедно, има някои комбинации от растения, които е най-добре да се избягват.

Например, бобът е полезен за много зеленчукови растения, тъй като фиксира азот от въздуха и обогатява почвата. Не бива обаче да се засажда с цвекло, тъй като двете растения взаимно ще си възпрепятстват растежа. Също така, растежът на луковиците се забавя от твърде много азот в почвата, така че бобът и лукът не трябва да се засаждат близо един до друг.