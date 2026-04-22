Колко време всъщност отнема отглеждането на картофи?

Ако изберете правилния сорт, можете да имате щедра реколта от картофи само за три месеца.

Можете да ускорите прибирането на реколтата от картофи, като осигурите правилните почвени и температурни условия и засадите картофите на правилната дълбочина.

Картофите дават фини сигнали кога са готови за прибиране на реколтата. Когато цъфтящите лози започнат да пожълтяват и да падат, значи сте на няколко седмици.

Отглеждането на картофи е урок по сляпа вяра. Докато висящият домат или все по-дълбоката червена чушка осигуряват видима гаранция, че нещо годно за консумация е на път, картофът лежи под земята, изисквайки вода, плевене и търпелива ръка. Въпреки скритото си съществуване, тези картофи са едни от най-възнаграждаващите зеленчуци за отглеждане.

За да ви помогнем, попитахме няколко експерти по картофи колко време отнема отглеждането на тези зеленчуци и как да ускорим процеса – без да правим компромис с размера или вкуса. Нека се задълбочим.

Колко време отнема на картофите да растат?

Повечето картофи са готови за прибиране на реколтата 75 до 120 дни след засаждането, въпреки че спецификите варират значително в зависимост от сорта и климата. Картофите се разделят на три групи на зрялост. Раннозрелите сортове – най-добрият ви избор за по-бърза реколта – се нуждаят от едва 75 до 90 дни.

Ето няколко ранносезонни сорта, които си струва да имате предвид.

Бързорастящ: Един от най-ранните сортове, готов за прибиране на реколтата само след 60 до 70 дни. Тези белокожи грудки имат нискорастящ хабитус, който е идеален за контейнери и малки градини.

Юкон Голд: Популярен сорт с жълта плът, известен със своя маслен вкус и кремообразна текстура. Идеалният екземпляр за картофено пюре или кремообразни гратени.

Червен Норланд: Големи, заоблени картофи, известни с наситеночервените си кожи и яркобяла плът. Те са високодобивни, устойчиви на краста и имат почти сладък вкус.

Ирландски коблер: Това е сред най-старите сортове, отглеждани днес, известен със светлокафявата си кора и брашнеста текстура. Чудесен за варени или пържени картофи.

Как да ускорим процеса

Най-бързият път към по-бърза реколта от картофи е да изберете правилния сорт от самото начало. Ерик Шрьодер, фермер от пето поколение, отглеждащ картофи във фермите на братя Шрьодер, препоръчва да се придържате към раннозрели сортове.

Тези картофи ще бъдат готови за прибиране в рамките на 75 до 90 дни – това е по-добър вариант от опитите да се наложи отглеждането на по-бавнорастящ сорт. „Добавянето на прекомерни количества тор и вода само ще причини проблеми“, казва той.

Качеството на семената е също толкова важно, колкото и разнообразието. Шрьодер препоръчва да изберете сертифицирани картофени семена, които могат да бъдат закупени от местния градински център. Ако живеете в район, където се отглеждат картофи, можете да ги закупите и от ферми за семена или търговци на едро.

Времето за засаждане зависи от температурата на почвата. Картофите обикновено се засаждат през пролетта, въпреки че ранното есенно засаждане може да даде зимна реколта . Във всеки случай, изчакайте почвата да достигне поне 10 градуса по Целзий, преди да я засадите. Студената, влажна почва може да причини гниене на картофите за семе.