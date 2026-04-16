Кога е по-добре да косите тревата - преди или след дъжд

Косенето преди дъжд осигурява по-чисто откосване и помага на тревата да се възстанови с естествена влага.

Мократа трева може да запуши косачката ви, да остави коловози в почвата и да увеличи риска от болести по тревата .

Ако пропуснете прозореца, изчакайте поне 24 часа или докато земята изсъхне, преди да косите отново.

Всички сме имали този момент: проверявате прогнозата и виждате, че ще вали, само за да си спомните, че не сте успели да окосите тревата миналия уикенд. Косенето на мокра трева не е добра идея, така че сега се чудите - трябва ли да свършите бързо косене, преди да удари бурята? Все пак тревата ви изглежда доста обрасла.

Ако сте в това затруднение, по-добре ли е да косите преди или след като завали дъжд? Оказва се, че има много основателни причини да косите преди да завали дъжд.

Защо не трябва да косите мокра трева

Мократа трева не се коси толкова чисто, колкото сухата, което означава, че може да се окажете с начупена, неравна морава. Мокрите остриета са склонни да се забиват в косачката и да се събират на големи буци върху тревата. Косенето след дъжд също може да остави след себе си кална бъркотия. Когато почвата е твърде влажна, колелата на косачката ще оставят коловози в двора, които по-късно ще трябва да поправите. И накрая, косенето на мокра трева може да увеличи възможността за гъбични инфекции във вашата морава.

Причини да косите преди дъжд

Както бе споменато по-горе, сухата трева се коси по-добре , поради което ви предлагаме да изчакате с косачката до средата на сутринта, след като росата изсъхне. А ако моравата ви вече е обрасла, най-добре е да продължите и да косите. Косенето на повече от 1/3 от дължината на стръковете на тревата може да я натовари и можете да сте сигурни, че тревата ви ще порасне по-висока след добър дъжд.

Но има и друга причина, поради която косенето непосредствено преди дъжд е полезно за вашата морава. Косенето причинява стрес, особено ако косите тревата твърде ниско или времето е особено горещо. Един добър дъжд ще помогне на тревата да се възстанови от косенето.

Колко дълго да чакаме след дъжд

Ако животът се намеси и просто нямате време да косите, вашата морава ще оцелее. Просто се уверете, че изчаквате достатъчно дълго, за да не повредите моравата си (или да не рискувате да се подхлъзнете), когато косите. Трябва да можете да косите 24 часа след лек дъжд. Ако сте имали няколко дни дъжд , вероятно ще трябва да изчакате по-дълго. Проверете моравата след ден-два, като се разходите. Ако земята е мека и блатиста или обувките ви са наистина мокри, дайте на моравата повече време да изсъхне, преди да косите.