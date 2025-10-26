Кога трябва да отрежете розите си за зимата?

Ако подрязвам през есента, трябва ли да пропусна подрязването през пролетта?

Когато температурите започнат да падат, много градинари се чудят дали е време да подрежат розите си. Краткият отговор е „да“ – но само леко. Както при много есенни градински задачи, времето и техниката са от решаващо значение.

Подрязването през есента може да подготви розите ви за успех през зимата. Тук разговаряхме с експерт по градинарство за това как да го направите правилно, без случайно да прекалите с подрязването.

Есенна резитба

Лекото подрязване преди зимата помага за предпазване на розите от атмосферните условия.

„Високите, непокорни пръчки са по-податливи на повреди от зимните ветрове, така че подрязването им помага да се защитят растенията през по-студените месеци“, казва Бриана Рийд, старши градинар в Longwood Gardens. „Леката есенна резитба също помага да се подготви почвата за по-щателна пролетна резитба.“

Според Нюйоркската ботаническа градина , намаляването на броя на бастуните може също да предотврати счупването им от сняг или лед.

Кога да подрязвате

Времето за резитба зависи от това къде живеете, но като цяло: „Най-доброто време за резитба на рози в средноатлантическия регион обикновено е средата до края на септември“, казва Рийд. „По всяко време на деня е подходящо, просто избягвайте резитбата по време на слана – или веднага след това.“

Как да подрязваме

Готови ли сте да започнете? Ето как да подрежете розите си и да ги подготвите за зимата – стъпка по стъпка.

Съберете инструментите си

„Преди да подрязвате, първо направете преглед на инструментите си. Ще ви трябват остри ножици , ножици за по-дебели пъпки, добри ръкавици и дезинфекциращ спрей, за да поддържате инструментите чисти“, казва Рийд.

Премахнете мъртва или болна дървесина

Огледайте розите си за кафяви или почернели пръчки – това често са признаци на заболяване. Подрязвайте ги, докато видите зеленикаво-бяла тъкан вътре в стъблото. Дезинфекцирайте инструментите си, докато правите разрези, за да предотвратите разпространението на гъбични инфекции.

Фокус върху намаляването на височината

През есента оформянето е по-малко важно от отрязването на непокорните стъбла – това помага за предотвратяване на щети от вятъра и намалява риска от счупване.

Отстранете всички клони, които се трият един в друг, но избягвайте да режете здрава, зелена дървесина, освен ако не е абсолютно необходимо - прекалено многото подрязване може да насърчи нежния нов растеж, който няма да оцелее през зимните температури.

Избягвайте да режете твърде много

Ключът, казва Рийд, е сдържаността: „Тъй като резитбата на розите често стимулира нов растеж, по-малкото резитби са по-добри по това време на годината.“

Рийд също така препоръчва да се откъсват всички хлабави венчелистчета, вместо да се отстраняват прецъфтелите рози. „Това сигнализира на растението да спре да произвежда нови цветове и да започне да навлиза в период на покой, позволявайки на старите цветове да развият шипки“, казва тя.

Ако подрязвам през есента, трябва ли да пропусна подрязването през пролетта?

Съвсем не – мислете за есенната резитба като за генерална репетиция. „Есенната резитба е по-скоро предварителна резитба преди по-подробна пролетна резитба“, казва Рийд.

Лекото есенно подрязване поддържа розите ви подредени и устойчиви по време на зимни бури. „Есенното подрязване може да бъде малко по-непрецизно при избора какво и къде да се отреже, знаейки, че ще можете да поправите евентуални грешки или да пренасочите пръчките през пролетта“, добавя тя.

Когато пъпките започнат да набъбват в началото на пролетта, е време за по-обилно и по-детайлно подрязване.

Как иначе мога да подготвя розите си за зимата?

Рийд препоръчва да отделите това време, за да подредите около розовите си лехи и да премахнете всички растителни остатъци, които биха могли да бъдат заразени с черни петна или други често срещани болести по розите.