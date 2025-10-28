Кой е най-добрият мулч за малините през есента?

Малините са една от културите, които е добре да се мулчират преди настъпването на зимата. Правилно подбраният мулчиращ материал ще служи не само като топлоизолация, но и като средство за обогатяване на почвата с органична материя. Опитните градинари са на мнение, че тази процедура не трябва да се пропуска, защото тя помага на храстите да презимуват успешно и съответно да дадат по-богата реколта през следващия сезон.

С какво е най-добре да се мулчират малините преди настъпването на зимата?

Торфът е добър за мулчиране на тежки и подгизнали почви. Препоръчителната дебелина на мулчиращия слой е 7–10 см. Торфът създава лек, порест слой, който задържа топлината около корените на малината и предотвратява замръзване. Освен това, торфът подобрява аерацията на почвата и насърчава развитието на полезни микроорганизми. След като се разложи, той обогатява почвата с кислород и помага на растенията да абсорбират хранителни вещества.

Стърготините са един от най-често използваните мулчове за малини. Те не само надеждно задържат влагата и предпазват от замръзване, но и постепенно се превръщат в хумус в продължение на 2-3 години, подобрявайки почвеното плодородие. За зимна защита се натрупват на могили с височина 10-12 см около всеки храст. Важно е да се използват дървени стърготини, които не съдържат високо съдържание на смола, за да се избегне натрупването на токсични вещества, като например при иглолистните дървета.

Сламата е добър топлоизолатор. Полага се на слой с дебелина около 10 см около храста. Освен че осигурява изолация, сламата създава рохкав слой, който позволява на въздуха да преминава и предотвратява уплътняването на почвата. С течение на времето сламата се разлага и добавя органична материя към почвата, подобрявайки структурата ѝ и стимулирайки растежа на корените.

Ако имате запас от изгнили листни отпадъци (за предпочитане на две години), можете спокойно да ги използвате като мулч. Изгнилите листа имат правилната киселинност, задържат добре влагата и осигуряват органични хранителни вещества. Този материал перфектно предпазва малините от замръзване и създава благоприятен микроклимат в областта на ствола на храста.

Преди мулчиране се препоръчва обилно напояване на почвата, за да се осигури достатъчно влажност. След това равномерно разпределете избрания материал около храста, създавайки слой с необходимата дебелина (5–12 см, в зависимост от вида на мулча). Важно е мулчът да покрива кореновата зона и част от основата на леторастите, но не и самата коренова шийка, за да се предотврати гниене.

