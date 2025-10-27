Сложете това под малините през ноември, за да ви зарадват с изобилие от плодове през следващата година

Малиновите храсти са особено уязвими през зимата. Ако клоните могат да бъдат повредени от облния снеговалеж и продължителните ниски температури, корените на храста могат да замръзнат напълно при мразовито време. В случая няма да получите реколта от такъв храст. Ако това се случи, необходимо е той да бъде изкоренен и добавен към компоста.

Градинарите с опит разчитат на някои трикове за подготовка на малиновите храсти през зимата. Ето какво правят те през ноември. Благодарение на тези прости и ефективни техники, изпитани във времето, храстите ще издържат на зимните студове и следващия сезон ще плододават обилно. Ето как трябва да се погрижите за малините си в градината през месец ноември.

Какво да правим с малиновите храсти през ноември, за да ги подготвим за зимата

Основното е да осигурите надежден подслон за корените през ноември и тогава те ще оцелеят до пролетта без щети, а през следващия сезон храстите ще ви зарадват с изобилна реколта от сладки плодове.

Прочетете също: Тайните на опитните градинари за резитбата на малините през октомври

Най-популярният метод за мулчиране е торфът. Той се полага на слой до 7 см - той задържа добре топлината и предпазва корените, оказвайки ефект на топло одеяло. Сламата също е ефективен вариант за мулчиране. Тя трябва да се изсипе под храста на слой от 10 см, така че плътно да покрие корените и да ги предпази от замръзване. Друг вариант са дървените стърготини.

Ако решите да използвате тях за мулчиране, изсипете малки купчинки с височина 10–12 см под храстите. След няколко години те ще изгният и ще се превърнат в естествен тор, обогатявайки почвата.

За допълнителна защита можете да използвате иглолистни смърчови клони. За целта е необходимо те да се поставят върху мулча или директно върху храстите. Иглолистните клони не само изолират корените, но и създават естествена бариера срещу вредители и гризачи.

Прочетете още: Грижа за малините през септември: Ето как правилно да ги подготвите за зимата

Също така е полезно подхранването на малините с малко органичен тор през пролетта - може да използвате хумус или компост. Благодарение на тях храстите бързо да се възстановят след зимата и ще дадат голяма реколта.

Благодарение на тези прости мерки, вашите малини ще преживеят дори най-суровата зима и ще ви зарадват с изобилие от ароматни плодове през следващия сезон. Градинарите с опит припомнят, че обилното плододаване на малиновите храсти зависи не само от това как те ще преживеят зимата, но и за грижите за тях през останалото време, които включват резитба, торене, защита от болести и вредители.

Прочетете също: Засаждане на малини през октомври: Какво трябва да знаете за него?