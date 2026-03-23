Колко време отнема да се превърне розова хортензия в синя?

Цветът на цветовете на френска или едролистна хортензия ( Hydrangea macrophylla ) зависи от това дали почвата е киселинна (под pH 7,0) или алкална (над pH 7,0). Градинарите могат да променят цвета на своите хортензии, като променят киселинността на почвата. Това понякога може да отнеме месеци и изисква редовно третиране на почвата, за да не се върне растението към стария си цвят. Белите хортензии изобщо не променят цвета си.

Най-красивите сортове студоустойчиви хортензии

Как да направите хортензиите сини

Силно киселинната почва от 5,5 или по-ниска степен дава сини цветове . Ако почвата ви е близка до неутрална, ще имате лилави цветове или смес от сини и розови цветове. Неутралната или алкална почва води до розови или червени цветове. Как да промените pH на почвата? За да я направите по-кисела, добавете сяра. За да я направите по-алкална, добавете смлян варовик или вар.

Саксийните растения получават 1 супена лъжица на всеки 10 см диаметър на съда. Разпределете сярата или органичния подкислител на почвата равномерно по най-широките клони и полейте. Повтаряйте на интервали от 60 дни, докато получите желания цвят. pH от 5,5 би трябвало да доведе до виолетово-сини цветове, докато 4,5 ще постигне наситено синьо. pH на почвата от 5,0 ще накара цветята да цъфтят в по-приглушено синьо.

Можете да направите същото, когато засаждате хортензии в земята. Смесете малко подкислител на почвата с пръстта, когато засаждате, съгласно указанията на опаковката; след това повторете след 60 дни, ако не получите желания цвят. Прилагайте отново всяка пролет, когато ториете, и отново след 60 дни, ако е необходимо. Опитайте органичен подкислител на почвата Espoma, който съдържа 30% сяра и е по-безопасен от алуминиевия сулфат, който може да бъде токсичен за хората.

Етикетът препоръчва поръсване с 1 1/4 чаши около всяко ново растение или 2 1/2 чаши около установени растения.

Наистина ли утайката от кафе прави хортензиите сини?

Някои градинари се кълнат в утайката от кафе като метод за оцветяване на хортензиите в синьо. Утайката от кафе може да увеличи киселинността на почвата и да доведе до по-сини хортензии, но изследванията показват, че ефектът може да бъде краткотраен. Използвайте слой утайка с дълбочина най-много 1,25 см и я смесете с почвата, тъй като утайката от кафе може да се втвърди на повърхността на почвата и да отблъсква водата. Предварително приготвената утайка от кафе е сравнително неутрална и е по-малко вероятно да окаже влияние.

Точно както при всяко подобрение на почвата, промяната не се случва за една нощ или с едно приложение.

Кои хортензии ще станат сини?

Някои хортензии лесно променят цвета си. Оригиналният „Endless Summer“ е един от тях. Розов сорт, цъфтящ в саксия, засаден в силно кисела почва, вероятно ще даде яркосини цветове на следващата година. Подобно цвете, растящо в почти неутрална почва, ще има половината от цветовете си сини, а другата половина розови. Можете да направите същото с всяка хортензия, предназначена да стане синя, като „Nikko Blue“ или „Penny Mac“. Някои от планинските хортензии ( H. serrata ) също променят цвета си от розов на син.

Хортензиите, специално проектирани да бъдат розови или многоцветни, може да не реагират на почвени добавки. Хортензията „LA Dreamin“ е една от тях. Този сорт се отличава с големи многоцветни цветове в синьо, лилаво и розово, без никакви почвени добавки. Също така, ще намерите много хортензии, които имат бели цветове, които с времето стават розови или дори червени. Никога няма да можете да промените цвета им, точно както при всяка бяла хортензия .