Лесното за отглеждане стайно растение, което вирее под изкуствена светлина

Стайното растение е бърз и лесен начин да подобрите вида на една стая. Освен това, то може да ви накара да се чувствате добре и да успокои настроението ви. Но в днешно време много хора живеят в пренаселени апартаменти и къщи, които не получават много слънчева светлина, и това значително намалява броя на растенията, които можете да отглеждате на закрито.

За щастие обаче все още има много растения, които могат да виреят при условия на слаба светлина. Някои дори изобщо не се нуждаят от естествена слънчева светлина и могат да растат изцяло под изкуствено осветление. Вземете например растението Zamioculcas zamiifolia (Zamioculcas zamiifolia). Произхождащо от горите и пасищата на Африка, растението Zamioculcas e естествено пригодено да оцелява под частичната сянка на високи дървета и гъсти треви. Още по-добре? То е едно от най-лесните растения за отглеждане на закрито.

Само имайте предвид, че поносимостта му към слаба светлина не означава, че можете просто да го поставите на тъмно. Ако се отглежда при изключително слаба светлина, може да се разтегне и да стане дългокрако. А това напълно ще съсипе външния му вид. Казано по-просто, ако апартаментът или къщата ви получават много малко или никаква слънчева светлина, трябва да инсталирате изкуствено осветление. Освен това, трябва да го поддържате топло, за да му помогнете да вирее. Растенията ZZ растат много бавно, ако на закрито стане студено. И накрая, имайте предвид, че растението ZZ има средно-силни токсични свойства. Така че, ако търсите стайни растения, които са безопасни за вашите домашни любимци или стайни растения, безопасни за спалнята на вашето дете , по-добре е да потърсите друго стайно растение, което вирее при слаба светлина .

Съвети за изкуствено осветление за процъфтяващи растения ZZ на закрито

В домове и апартаменти с много малко естествена светлина, единственият практичен вариант за поддържане на растежа на вашето растение ZZ е използването на изкуствени лампи за отглеждане. В идеалния случай искате светлина, която може да възпроизведе пълния спектър от естествена слънчева светлина. Флуоресцентните и LED лампите обикновено са най-ефективните варианти. Само изборът на правилната светлина обаче не е достатъчен. Трябва също да се уверите, че я поставяте на правилното разстояние от растението си.

Поставянето на светлината твърде близо или твърде далеч е критична грешка при отглеждането на растения, която може тайно да убие растението ви . А за растенията тип „ZZ“ е добре да държите светлината на разстояние от около 45 до 60 сантиметра. Това е достатъчно близо, за да осигури на растението много светлина, но не толкова близо, че да причини увреждане от топлина. Също така имайте предвид, че дори когато отглеждате растение тип „ZZ“ на естествена светлина на закрито, не е желателно да го поставяте на пряка ярка слънчева светлина.

Това може лесно да изгори листата му и да ги накара да покафеняват и да изглеждат изгорели. И накрая, що се отнася до това колко дълго трябва да държите изкуственото осветление включено за едно процъфтяващо растение ZZ, то варира. Например, в стаи с доста добра естествена светлина, трябва да държите изкуственото осветление включено само за около шест до осем часа на ден. Ако обаче стаята е много тъмна, ще трябва да държите осветлението включено за около 12 до 16 часа на ден, за да се чувства растението ZZ като у дома си.