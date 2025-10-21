Любим градински зеленчук, който всъщност можете да отглеждате на закрито през зимата

Планирането за дълга зима без прясно набрани зеленчуци е толкова старо, колкото и сезоните. Домашните готвачи отдавна консервират, сушат или по друг начин запазват изобилието от зеленчуци, което става по-трудно за намиране, когато зимните слани паднат. Ако обичате да градинарствате, има друг начин да поддържате запасите си от зеленчуци през зимата, особено при непредсказуеми колебания в цените и екстремни метеорологични явления, които влияят на реколтата: Можете да отглеждате свои собствени. Може да бъде много удовлетворяващо да наблюдавате покълването и развитието на зимните градински зеленчуци, които растат прекрасно на закрито . Можете да засадите грах (Pisum sativum), бобово растение, подходящо за хладните сезони, на закрито през зимата, като го започнете от семена и му осигурите обилно количество вода и светлина.

Отглеждането на грах на закрито през студените месеци е възможно по няколко причини. Тези бобови растения могат да се самоопрашват и да развиват плодове, дори без пчели да бръмчат наоколо. Те също се нуждаят от много влага в почвата си и когато се грижите за тях на закрито, можете да проверявате почвата редовно, без да стъпвате на студа.

В допълнение към семената от грах, ще ви трябват контейнери, почвена смес и източник на светлина за вашия проект за вътрешна градина. Също така трябва да сте готови да инвестирате в лампа за отглеждане, ако целта ви е да имате значителна реколта от грах. През зимата слънцето от прозореца може да не отговаря на изискванията за светлина на растението.

Как да отглеждаме грах на закрито

Първата стъпка по пътя ви към пресен градински грах в уюта на собствения ви дом е да започнете да сеете семената на закрито . Можете да избирате между градински грах, който трябва да се обели, за да се яде, и сортове с ядливи шушулки, като захарен грах и снежен грах. Тъй като обикновено има по-малко свободно място в закрита градина, отколкото в открита, търсете семена от джуджета. Например, „Tom Thumb“ е компактен вид градински грах, който е идеален за отглеждане на закрито, тъй като остава под 25 см височина. Ако предпочитате ядлива шушулка, опитайте „Sugar Sprint“, който расте до около 60 см височина и е известно, че бързо дава 7,5 см къс грах. Наличието на по-малко растение грах елиминира необходимостта от инвестиране в кол или пергола за опора, докато расте.

Семената на граха ще се нуждаят от контейнери с дълбочина от 20 до 30 см, за да пуснат корените си. Тъй като може да се наложи да ги местите, за да намерите най-добрия източник на светлина за вашите малки зеленчуци, е добра идея да ги държите леки и преносими. Използването на това, което имате у дома, като например празни кутии от кисело мляко, в които сте пробили дренажен отвор, е добър ход поради тази причина. Напълнете контейнерите си със смес за саксии с високо съдържание на органичен материал, който помага на граховите растения да виреят, и засадете семената на 2,5-5 см в почвата. Можете да засеете по едно семе във всеки контейнер, ако са малки, но в по-големите контейнери оставете 5 см разстояние между семената. Следете за разсад след около седмица и имайте предвид, че ако не ги видите да покълват в рамките на две седмици, може да се наложи да добавите отопление към вашата инсталация.

Съвети за отглеждане и прибиране на реколтата от грах на закрито

Много светлина и правилната влажност на почвата ще бъдат от решаващо значение за вкусна реколта от грах. В природата растенията се нуждаят от поне шест часа светлина на ден, но се справят още по-добре с до 10 часа слънчева светлина дневно. Поставете ги близо до слънчев прозорец или опитайте с крушка, предназначена да осигури подобни условия.

За да се уверите, че корените им имат необходимата влага, докоснете горния слой на почвата и дайте на граха да пие, когато е сух.

В рамките на няколко месеца растението трябва да развие цветове, а след това и шушулки със семена вътре. Можете да разберете дали вашите грахови растения са готови за прибиране на реколтата, като разгледате шушулките им. Ако са пълнички и можете да видите или усетите граха вътре, те са готови за откъсване. Берете късия грах, когато е малък, но шушулките започват да се набъбват, а снежния грах, когато шушулките са дълги и плоски.