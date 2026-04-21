Най-добрата пролетна тор за градината се намира в кухнята ви

Полентата е една от най-икономичните и достъпни храни, които можем да намерим по рафтовете на магазините. От нея могат да се приготвят различни ястия - от ежедневни ястия до гурме специалитети, подобни на тези в ресторантите. Това, което мнозина не знаят обаче, е, че ако се поръси върху саксийна почва, може да има множество ползи за грижата за растенията. А естественото подхранване на цветята е икономичен и ефективен начин за грижа за растенията, пише "Sensa"

Този неочакван съюзник на градинарските ентусиасти притежава свойства, които му позволяват да действа като естествен тор, хербицид и репелент срещу мравки. Действието му върху субстрата е особено интересно, защото не подхранва почвата директно с хранителни вещества, а действа индиректно, подобрявайки екосистемата вътре в саксията.

Още: Как да дадете тласък на саксийната лавандула за повече цъфтеж през лятото

Полентата е тор и хербицид

Царевичното брашно, известно като полента, съдържа много важни за растенията хранителни вещества, като витамини, азот, калций, калий и магнезий. Следователно, освен че е вкусна храна, то може да служи и като естествен тор.

Интересно е, че не подхранва директно почвата, а подхранва микроорганизми в субстрата, като гъбички и полезни бактерии. Когато тези микроорганизми се разградят, те освобождават хранителни вещества и значително подобряват структурата на почвата.

За да го използвате като тор, е достатъчно да поръсите една лъжица полента върху почвата в саксията и след това внимателно да я разбъркате в повърхностния слой. Този метод помага на корените на растенията да абсорбират по-добре хранителните вещества и да поддържат здравето на растенията по прост и много евтин начин.

Още: Засаждане и пресаждане на парично дърво

Освен това, полентата може да действа като превантивен хербицид. Нейното присъствие насърчава развитието на определени гъбички, които пречат на покълването на семената на плевелите и предотвратяват тяхното покълване. Важно е да се подчертае, че тя не унищожава вече пораснали растения, така че се използва изключително като превантивна мярка.

Ефективно средство срещу мравки

Друго интересно приложение на царевичното брашно в градинарството е отблъскването на насекоми , особено мравки . Полентата не е инсектицид, което означава, че не убива насекоми, но ги дезориентира или затруднява храносмилането им, когато я приемат в тялото.

Още: Колко често трябва да торите растенията си?

Резултатът е, че мравките спират да посещават местата, където е поръсена полентата.

Също така, чрез балансиране на микробиологията на почвата, полентата създава среда, която е по-малко привлекателна за вредителите и по-подходяща за полезните организми. Това е екологична добавка, която действа бавно, но постепенно и е напълно безопасна за домашни любимци и членове на домакинството.

Кога е най-доброто време да торите розите за големи и красиви цъфтежи

Интересното е, че полентата има и няколко други практични приложения в домакинството - може да се използва за абсорбиране на мазнини в кухнята или дори като сух шампоан за козина на домашни любимци, което я прави един от най-универсалните природни продукти във всеки дом.