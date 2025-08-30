Най-добри зеленчуци за вертикално отглеждане на ограда

Вертикалното отглеждане преживяваше спад през последните няколко години. Рекламира се като отличен вариант за градинари с малки пространства, но има и други предимства.

Вертикалното градинарство за зеленчуци позволява по-свободно движение на въздуха, което може да сведе до минимум вредителите и болестите. То заема по-малка площ, което може да помогне на зеленчуците да се интегрират лесно в декоративна градина.

Това предпазва плодовете и зеленчуците от мръсотия, където се крият патогени. Извежда цветовете им нагоре към слънцето за максимално излагане на светлина. Доказано е, че зелените стени поддържат дадено пространство по-хладно, намаляват шумовото замърсяване и могат да доведат до по-ефективно използване на водата.

Неопределени домати

Неопределените домати нямат фиксиран край на растежа на стъблото. Те ще продължат да се удължават с напредването на сезона. Едно от най-хубавите неща при този вид домати е, че ще продължат да плододават до първата смъртоносна слана. Но неопределените домати могат да растат с дължина от 1,83 до 3,66 м само за един сезон.

Доматите се възползват от подвързване и формоване, за да се предотврати докосването на плодовете до земята и да се осигури максимално количество слънчева светлина и въздух. Доматените лози ще се увиват и ще се издигат вертикално, но ще се нуждаят и от малко помощ.

Снежен грах

Тези хрупкави, малки лакомства са едни от първите продукти, които ще получите от градината си. Когато отглеждате снежен грах нагоре, можете най-добре да се насладите на красивите цветове и очарователните шушулки, докато висят от лозата. Това е много привлекателно растение и е полезно дори в декоративната градина заради цвета и интереса. Засейте семена от снежен грах или навън в началото на пролетта, или на закрито 6 седмици преди разсаждането.

Колкото по-рано можете да ги накарате да засадят, толкова по-добра реколта ще очаквате. Лозите от снежния грах произвеждат усукани пипала, които ще помогнат на растението да се издигне. Те няма да се нуждаят от много обучение, освен в самото начало. Осигурете достатъчно опори за пипалата, докато лозата се издига.

Краставици

Краставиците са друго растение, което ще произведе малки, усукани пипала, които ще помогнат на по-големите стъбла да се закачат за опорите. Те не се нуждаят от много насърчаване, за да растат нагоре. Тъй като някои сортове краставици дават едри плодове, уверете се, че опорната ви конструкция е стабилна.

Отглеждането им върху мрежеста ограда е идеално, защото растението ще бъде изложено от двете страни на слънце, което ще позволи на младите плодове да узреят. Има храстовидни видове краставици, така че не забравяйте да изберете лозовите видове за вертикален растеж.

Тиквички

Има както храстовидни, така и лозови тиквички . По-старите, старинни видове са склонни да се извиват. По-новите увивни растения, като Тромбончино, ще се представят много добре на изправена конструкция. Лозите няма да произвеждат пипала, така че ще трябва да бъдат закрепени към опората.

Плодовитостта на тези растения означава, че те ще дадат много плодове. Уверете се, че опорната ви конструкция е здрава и ако забивате колове, за да направите опора, уверете се, че те са поне 0,61 м в почвата.