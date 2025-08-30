Войната в Украйна:

Направете това сега и ще умножите реколтата си от домати през новия сезон

30 август 2025, 17:11 часа 0 коментара
Направете това сега и ще умножите реколтата си от домати през новия сезон

Съдържание:

Въпреки че на много хора им е „трудно“ да събират черупки от яйца през есента и зимата, трудът се отплаща, когато започне сезонът за засаждане на домати. Това е растение, което консумира много хранителни вещества от почвата по време на вегетационния период, а калцият, който е в изобилие в черупките от яйца, е от съществено значение за по-добрата устойчивост на растенията.

Защо пръскането на доматите със сода бикарбонат и йод е задължително за богата реколта?

Също така помага срещу гниене на плодовете, което често се случва и кара плодовете да губят стойността си.

Засадете растенията по-дълбоко

Още: Как да предотвратите гниенето в горната част на чушките и доматите?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Най-важното е да се нарежат добре люспите и да се поставят в дупки за засаждане в почвата, която предварително е била покрита с минерален или органичен, гранулиран тор. Следва фрезоване и направа на дупки за засаждане. Тъй като доматите обичат да засаждат по-дълбоко, дупката може да бъде с няколко сантиметра по-дълбока от дълбочината на стиропора, в който е било поставено растението преди засаждането.

Половин шепа черупки на дупка е достатъчна

Половин шепа люспи на дупка е достатъчна , след което се добавя малко почва и се поставя разсадът, който предварително е накиснат във вода, смесена с чай от лайка или с вода, съдържаща листа от маруля, черен оман и коприва. Сместа от тези растения ще даде тласък на разсада за първоначален растеж, защото съдържат много азот, особено копривата и черен оман, а лайката е идеална за дезинфекция на корените и почвата.

Ако са останали черупки от яйца, те могат да се поръсят около растенията. Вярно е, че те ще се разлагат по-бавно, отколкото ако бяха в земята, но ще предотвратят охлювите в градината или оранжерията да повредят младите растения.

Още: Прищипване на домати: Кога да премахнете всички тръни и кога не?

Защита веднага след засаждането

Доматите са растение, което се нуждае от много хранителни вещества, така че след засаждането, стъблата могат да се напръскат листно с препарати, съдържащи аминокиселини , които ще активират почвата, както и препарати за защита от мана.

Още: 4 естествени начина да се справите с чемшировия молец и да спасите храстите

Около десет дни след засаждането е препоръчително да се започне листно подхранване с продукти на калциева основа, защото то е необходимо преди, а не само по време на цъфтежа.

Разбира се, не трябва да забравяме, че след засаждането растенията трябва да се полеят добре или да им се долива вода чрез напоителна система

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Домати градинарство градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес