Направете ТОВА, вместо да прекопавате в градината си - през пролетта ще има по-малко вредители и плевели

Може да изглежда, че редовното прекопаване е необходима процедура, без която отглеждането на растения е невъзможно или значително по-трудно. Оказва се обаче, че според философията или метода на градинарство, наречен „без прекопаване“, това действие се заменя с нещо друго. Какво представлява самият метод „без прекопаване“ и дали наистина градината всъщност ще има по-малко вредители и плевели през новия сезон?

Какво представлява „градинарство без прекопаване“

„Без прекопаване“ е метод на градинарство, който включва непрекопаване на почвата, като по този начин се запазва нейната структура. Вместо това, слоеве компост и органична материя се поставят върху почвата, което им позволява да се разградят естествено. Некопането също допринася за подобряване на структурата на почвата, защото предотвратява процесите на почвените организми, които чрез своите действия подобряват здравето и устойчивостта на растенията.

Още: Едногодишни растения, които трябва да презимувате възможно най-скоро

Градинарството без прекопаване създава благоприятни условия за растеж на културите. Методът може да помогне на растенията да развият по-дълбоки и по-силни коренови системи. Струва си обаче да се подчертае, че този метод е предимно дългосрочен – благоприятните ефекти могат да станат очевидни едва с течение на времето.

Има ли по-малко вредители в градината, ако следвате тази идеология?

Безспорното предимство на градинарството без копаене е, че то може значително да намали нападението от вредители. Като копаем почвата, ние унищожаваме естествените местообитания на хищници, които се хранят с ларвите и яйцата на тези нежелани същества, които увреждат културите.

Още: Растения, които може да отглеждате само на закрито

„В градина без копаене екосистемата остава непокътната, така че ние увеличаваме популацията на нашите приятели, които в крайна сметка могат да колонизират и да завладеят района, оставяйки все по-малко място за вредители“, обяснява Малгожата Лоренц, опитна градинарка, която управлява канала „Интуитивно градинарство – Permaculture TV“ в YouTube.

Освен това, както бе споменато по-рано, отказът от копаене ще защити почвените организми, което има благоприятен ефект върху здравето и имунитета на растенията. „Здравото растение е по-способно да устои на болести и вредители“, обяснява експертът.

Други предимства на градинарството без копаене

Още: Този трик с падналите листа ще спести време, пари и нерви на всеки градинар

Без копаене е екологичен метод за градинарство. Като оставяме лопатата настрана, ние не се намесваме в естествените процеси, протичащи в почвата, и освен това подкрепяме почвообитащите организми, като например земните червеи. Освен това, мулчирането на почвата със слой компост и органична материя изисква значително по-малко време и труд, отколкото прекопаването.

Градинарите, които вече се възползват от метода, споделят, че липсата на прекопаване може да намали плевелите, въпреки че редовното плевене все още е необходимо. Освен това, слой естествен мулч ще намали изпарението на вода от почвата. Струва си да се спомене също, че липсата на прекопаване е метод, който работи за градини от всякакъв размер и тип почва.

Прекопаване на градината през зимата: Ето какво трябва да знаете