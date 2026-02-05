Натурален “бульон” за третиране на семена - разсадът ви ще стане уникален!

Пролетта наближава бързо и скоро всички любители на градинарството ще сеят зеленчуци. Преди да започнете, уверете се, че закупените от вас семена ще покълнат. Много семена изискват предварително третиране. Това може да се направи по много начини, един от които е натурален бульон, който е лесен за приготвяне и от естествени съставки.

Кои семена си струва да се накисват преди сеитба?

Не всички семена изискват предварително накисване. Това е необходимо за твърди семена, като лупина или фасул. Същото важи и за по-едри семена, като боб, тиква, грах или царевица. Те обикновено се накисват за една нощ във вода, което омекотява външната им обвивка и съкращава времето за покълване. Можете също да накиснете копър, моркови, целина, репички или ряпа.

Времето за накисване зависи от конкретния сорт. Ако по време на накисването забележите, че обвивката на семената се напуква и се появява поникнал разсад, това означава, че времето за накисване определено е било твърде дълго.

За накисване обикновено се използва вода от чешмата с около стайна температура; Най-добре е водата да е престояла няколко часа предварително. Градинарите понякога накисват семената в мляко, особено за краставици, боб и грах. След това накисване, което трябва да продължи около половин ден, трябва незабавно да започнете сеитбата.

Какво е третиране на семена?

Освен накисването, третирането на семена е също толкова важно. То предпазва от патогенни микроорганизми, които могат да застрашат разсада. Освен това, това третиране предпазва от вредители, подобрява устойчивостта на стресови фактори от околната среда, като суша или температурни колебания, и увеличава покълването.

Има няколко вида третиране на семена. Най-често се използват специални химикали, като фунгициди, инсектициди или други продукти за растителна защита. Третирането се извършва преди сеитба и включва покриване на всички семена със защитно вещество.

В резултат на това третираните семена е по-вероятно да се превърнат в добре развити, силни разсади, които виреят през ранния период на развитие. Освен това, покълването е по-равномерно и ефективно.

Отвара за натурално третиране на семена

Не винаги е необходимо да се използват професионални химически продукти за третиране на семена. За любителска употреба можете да приготвите свой собствен, по-мек защитен разтвор на билкова основа. Първо, пригответе отвара, като накиснете сушени цветове от лайка в четвърт литър вода. Накиснете ги за един час, след което охладете до 30°C. Не забравяйте, че по-топъл разтвор за третиране на семена може да повреди семената.

Потопете семената в разтвора, докато бъдат напълно покрити, и оставете за 24 часа. В повечето случаи това време е достатъчно. Цветовете от валериана също са подходящи вместо лайка, тъй като допълнително насърчават развитието на корените.

Ако засаждате чесън, пригответе специален „дресинг“ за него. Нарежете и смачкайте глава чесън и я добавете към един литър гореща вода. Изчакайте един ден, след което потопете семената в течността.

Хвощът също е добър за семената, като укрепва клетъчните структури. Нуждаете се от 30 гр сушен хвощ, който добавяте към половин литър вода - и разтворът е готов. Мнозина градинари използват още бял равнец, глухарче и коприва в разтвора.

