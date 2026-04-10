Неща, за които да внимавате, когато подрязвате божури

Божурите датират от 1000 г. пр.н.е., изумителните 4000 години! За първи път са се появили в китайските градини и са достигнали до Япония, която сега е основен играч в производството на божури, до 8-ми век. Цветът на божура се е използвал главно като лекарство за лечение на главоболие и астма или дори за облекчаване на болките при раждане. (Вероятно ще се придържаме към по-модерни варианти за облекчаване на болката за това!)

Те са били донесени в Европа в края на 19-ти век и, разбираемо, са били огромен хит. И веднага са били използвани за градини в цяла Европа, Северна Америка и отвъд! В днешно време божурите се използват почти само за декоративни цели, но кой може да ни вини.

Как е получил името си цветето божур?

Всъщност има няколко теории за това как божурите са получили името си. Едната идва от гръцката митология, където Пеон извлича млечна течност от корена на божура и излекува Плутон. Това кара зеленото чудовище да се покаже в лицето на бога на медицината. Зевс в крайна сметка спасява Пеон, като го превръща в... познахте... цветето божур.

Втората история за това как божурът е получил името си идва от друг гръцки мит. Този път Аполон е хванат да се държи малко непослушно и да флиртува с нимфа на име Пеония, зад гърба на Афродита. Разбира се, Афродита се разстроила малко от това и превърнала нимфата в божур.

Подрязването на божури е сравнително лесен процес, но има някои често срещани грешки и неща, които трябва да знаете, за да направите или да провалите преживяването си. Ето за какво да внимавате.

Познайте видовете си божури

Въпреки че е вероятно да имате тревисти божури, може да имате вид с постоянен растеж, който се третира по различен начин. „Ако отглеждате божури с дървесни стъбла – като дървесните божури – тогава не режете в частта от надземната структура, която има кора“, казва Кери. „В мек климат и на защитени места дървесните божури могат да се развият в голяма, храстовидна структура. В по-суров климат те могат да израснат с около метър. Отрежете само меката тъкан и не режете дървесните части.“

Внимавайте за средностатистически сортове

„Интерсекционните, или Ито божури, както подсказва името, са нещо средно [дървесни и тревисти]“, казва Кери. „В зависимост от климата и условията на отглеждане, тези божури могат или не могат да развият вдървеняло стъбло. Ако изсъхнат до земята, отрежете ги напълно като тревисти божури. Ако образуват вдървеняло стъбло, отрежете над него.“

Внимавайте да не разпространявате случайно болестта

Възможно е да разпространявате болести по растенията, когато подрязвате божурите си или изхвърляте изгнилия растителен материал, така че внимавайте да предотвратите това. „Внимателно отстранете листата и ги изхвърлете в общинския компост, ако имате такъв, вместо в собствения си компост , който обикновено не се нагрява достатъчно, за да убие гъбичните спори“, казва Кери.

Не забравяйте да бъдете търпеливи

„Не подрязвайте растенията си твърде рано“, казва Милър. „Изчакването, докато листата вече не са ясно зелени и изсъхнат през есента, гарантира, че растението е адекватно подготвено за зимен покой . След цъфтежа листата продължават да фотосинтезират и генерират енергия, която се съхранява в корените. Това води до здрави растения и цъфтеж през следващия сезон.“