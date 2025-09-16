Обратно мулчиране: Метод, който спестява вода, подхранва почвата и насърчава растежа

Спестяването на вода, контролът на плевелите и подобреният растеж на растенията са само някои от предимствата на обратното мулчиране. Тази техника поставя слой мулч под повърхността на почвата, където той действа като естествен воден и термичен буфер. Това позволява на растенията да понасят по-добре топлината и можете да използвате градинския маркуч по-рядко. Това решение работи добре в зеленчукови градини, декоративни бордюри и овощни храсти. Какво е обратно мулчиране?

Мулчиране – често срещан метод за градинарство

Мулчирането включва покриване на почвата със слой материал – обикновено органичен – за намаляване на изпарението на вода, стабилизиране на температурата на почвата и потискане на растежа на плевелите. Тази обработка осигурява на растенията, чувствителни към изсушаване, като боровинки, хортензии, домати, краставици и ягоди, естествен защитен „щит“. Изследване, проведено през 2022 г. от университета „Крал Файсал“ и университета в Кайро, публикувано в списание „Агрономия“, показва, че използването на органичен мулч може да намали загубата на вода от почвата с до 30% и да увеличи активността на почвените микроорганизми, което директно се превръща в подобрено усвояване на хранителни вещества.

Изборът на материал за мулчиране не трябва да бъде случаен – боровата кора, освен че задържа влагата, помага за поддържане на киселинно pH на почвата, което благоприятства овощните храсти като боровинки и малини. Сламата и дървените стърготини са отлични за зеленчукови градини, където намаляват плевелите и предпазват деликатните корени от прегряване. Листата, особено дъбовите листа, бавно се разлагат, обогатявайки почвата с хумус.

Струва си да се помни, че мулчирането е част от стратегията на градината за адаптиране към изменението на климата. В региони, където сушите стават все по-чести, а валежите все по-непредсказуеми, слой мулч действа като естествен буфер, позволявайки на растенията да преживеят периоди на недостиг на вода. Ето защо в зеленчуковите градини, многогодишните лехи и градините с рози и хортензии мулчирането не е толкова опция, колкото необходимост.

Какво е обратно мулчиране?

При традиционното мулчиране всичко се случва на повърхността – разстиламе слой компост, кора, дървени стърготини или листа, а природата бавно прави останалото. Този метод е ефективен, но има своите ограничения: въпреки че влагата се задържа, все пак се получава известно изпарение и органичният материал е изложен на слънце, вятър и вредители. Обратното мулчиране променя този модел – защитният материал се поставя под 2-5 см слой рохкава почва, създавайки своеобразен подземен резервоар за влага. Това намалява изпарението и забавя процеса на разлагане, доставяйки хранителни вещества директно до кореновата зона.

Изследване, проведено през 2022 г. от Института по география и геоекология на Монголската академия на науките и Националния университет на Монголия, показва, че заравянето на слой мулч може да увеличи влажността на почвата на дълбочина 30 см с до 5,58% в сравнение с голата почва, което се изразява в по-добър растеж на дървесните растения. Процедурата е проста, въпреки че изисква малко повече първоначална работа:

Първо, подгответе почвата – отстранете плевелите, разрохкайте я и полейте леко.

След това разстелете 1-3 см слой органичен материал (напр. зрял компост, листа, дървени стърготини, натрошена кора) или минерален материал (пясък, чакъл, пуцолана), след което го покрийте с 2-5 см слой рохкава почва. Не утъпквайте почвата твърде плътно – въздухът трябва да циркулира свободно.

Накрая, полейте обилно, за да „заключите“ влагата под повърхността и да започнете процеса на разлагане. Въпреки че обратното мулчиране е ефективно само по себе си, няколко прости стъпки могат значително да засилят ефектите му. Най-добре е да започнете веднага след обилен дъжд или обилно поливане, тъй като това позволява на водата да проникне дълбоко в почвата, докато заровеният мулч я „заключва“ в кореновата зона. Редовно следете нивата на влажност на почвата и коригирайте почвения слой над мулча, ако е необходимо. Той може да бъде малко по-дебел в леки почви и по-тънък в по-тежки, за да се предотврати преовлажняване. Използвайте само чисти, местни органични или минерални материали, без химически замърсители. Можете да засилите ефекта, като комбинирате обратното мулчиране с други форми на защита на почвата, като например покривни култури, което допълнително ще намали прегряването и ерозията.

В сравнение с традиционния метод, който е по-бърз за прилагане, обратното мулчиране изисква повече подготовка, но в дългосрочен план намалява честотата на поливане и стабилизира микроклимата около корените. За площ от 100 м² този метод може да намали консумацията на вода с няколкостотин литра. Това се изразява в реални икономии на сметки за комунални услуги и допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на фермата.

Предимства на обратното мулчиране

Обратното мулчиране, макар и все още малко познато в домашните градини, все по-често се появява в научната литература като метод с изключителен потенциал за управление на водите и подобряване на структурата на почвата. През 2021 г. изследователи от Китайския селскостопански университет – Колеж по водни ресурси и строително инженерство проведоха полеви експеримент в полусух район на Северен Китай, използвайки заравяне със слама на дълбочина 20–40 см. Резултатите показаха 17,4% увеличение на почвената влажност в слой 0–20 см и 28% намаление на изпарението в сравнение с контролната проба, което директно се изрази в по-високи добиви на царевица.

