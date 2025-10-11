Опитните градинари винаги правят това със смокините през есента - гаранция за изобилна реколта през следващата година

Къде трябва да отглеждам смокиня в градината си, за да я предпазя от измръзване?

Доскоро отглеждането на смокини в България не беше особено популярно и сякаш резервирано за Созопол и други морски градове. Вече научихме, че това растение вирее повече от добре в нашия климат, стига да изберем правилния сорт, да създадем благоприятни условия и да се грижим правилно. Как обаче да го направим през есента? Какво можем да направим, за да сме сигурни, че дръвчетата ще оцелеят през зимата?

Как да се грижим за смокините през есента?

В средиземноморските страни смокиновите дървета, отрупани със сладки плодове, не са необичайни. В България това е много по-рядка гледка, въпреки че това бавно започва да се променя. Все повече хора са нетърпеливи да отглеждат смокини в градините си, директно в земята или в големи саксии. В нашия умерено континентален климат, сортовете с относително висока устойчивост на замръзване (толерантност към температури от -15 до -20°C) се представят най-добре.

За съжаление, нито един от наличните в момента сортове не е напълно устойчив на замръзване. Дори най-издръжливите смокинови дървета трябва да бъдат правилно подготвени за зимата и защитени от ниски температури. Преди да приложим подходящи покрития, трябва да извършим няколко прости процедури, за да помогнем на растенията да влязат в състояние на покой.

Ето как да се погрижим за тях

Торене – След като съберем плодовете, преди да настъпят сланите, подхранваме смокините за последен път от сезона. Можем да използваме есенен тор за овощни дървета и храсти, който е богат на фосфор и калий, но беден на азот. Добра идея е също така да наторим растението с компост или гранулиран оборски тор. Това не само ще го укрепи преди зимата, но и ще подобри плододаването през следващото лято.

Поливане – За да сте сигурни, че смокините ще преживеят добре зимата, поливайте ги много пестеливо през есента. Това ще ускори образуването на дървениците на леторастите им.

Защита - Както корените, така и надземните части на смокиновото дърво се нуждаят от защита от замръзване.

Смокините могат да се отглеждат както в земята, така и в саксии. В последния случай е най-добре растението да се премести в стая в края на есента, където ще се съхранява до пролетта. Трябва да е светло и сравнително хладно, но температурата не трябва да пада под нулата. Добра идея е да поставите контейнера върху дъска или стиропор, за да предпазите корените от студа.

Как да предпазите смокините, растящи в земята, от замръзване? Разстелете дебел слой мулч (около 8 см) около растенията, като държите разстояние от няколко сантиметра от леторастите. За тази цел можете да използвате дървени стърготини, сухи листа или кора. След това използвайте агротекстил или сламени постелки, за да покриете надземните части.

През зимата не торете спящите смокини и ги поливайте рядко (използвайки минимални количества вода). Торовете и по-честото поливане трябва да се възобновят през пролетта, след като растението започне да расте и се появят нови листа.

Какви сортове смокини трябва да засадя в България?

Препоръчваме „Précoce de Dalmatie“, „Desert King“,, „Brown Turkey“ и „Francuesco“.

Къде трябва да отглеждам смокиня в градината си, за да я предпазя от измръзване?

Слънчеви, защитени от вятър и места са най-подходящи, например близо до стена на къща.

Мога ли да държа смокиня на закрито?

Да, смокините могат да се отглеждат на закрито целогодишно. През зимата, когато изпадат в период на покой, е добре да ги преместите в по-хладно помещение.

